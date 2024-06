Von Franziska Peer

DER TAG IN MÜNCHEN

Wichtigster Mieter für die Alte Akademie springt ab Der Pharmakonzern Novartis wollte in der Fußgängerzone einen seiner Deutschland-Standorte aufbauen und dafür einen zweistelligen Millionenbetrag ausgeben. Nun verliert er die Geduld. In anderen Großstädten steigt die öffentliche Hand bei Projekten der pleitegegangenen Signa-Gruppe ein (SZ Plus).

Tausende Dänemark-Fans marschieren durch die Münchner Innenstadt Auf der Arnulfstraße herrscht beim Fanmarsch laute, aber friedliche Partystimmung. Um den Überblick zu behalten, lässt die Münchner Polizei einen Hubschrauber kreisen – und ist mit einem Großaufgebot vor Ort.

Messerattacke im Englischen Garten: Mordkommission ermittelt Teilnehmer eines Junggesellenabschieds werden am Chinesischen Turm von einer größeren Gruppe in ein Handgemenge verstrickt. Plötzlich spüren zwei Österreicher Stichverletzungen – bei einem kann Lebensgefahr zunächst nicht ausgeschlossen werden.

Public Viewing jetzt auch im Olympiastadion – 20 000 weitere Plätze Die Stadt reagiert auf den großen Andrang in der Fan-Zone im Olympiapark und stellt eine neue riesige Leinwand auf. Welche Spiele dort gezeigt werden und was Besucher beachten müssen.

Rangliste der Stau-Hauptstädte 52 Stunden steckten die Münchner im Stau

Alter Botanischer Garten Wie das Bahnhofsviertel sicherer werden soll

Amtsgericht Betrunkener Autofahrer tötet betrunkenen Radler

Überfall im Hasenbergl Straßenräuber erbeuten Deutschland-Trikot

MÜNCHEN ERLESEN

SZ Plus Popkultur : Als Marilyn Manson das Southside ins Chaos stürzte Bei der Erstauflage des Festivals vor 25 Jahren erleben 25 000 Fans zwei ausgelassene Tage mit Bands wie "Massive Attack", "Blur" oder "Placebo". Doch der letzte Auftritt provoziert einen Bühnensturm. Von Stefan Galler

SZ Plus Bienen-Ragwurz : Seltene Orchideenart erstmals in München entdeckt Für Naturschützer ist die Ansiedlung der Bienen-Ragwurz eine Sensation - auch, wenn daran wohl der Klimawandel schuld ist, wie Heinz Sedlmeier erklärt. Männliche Bienen lassen sich von der streng geschützten Art leicht verwirren. Interview von Bernd Kastner

UNSER KULTURTIPP

Festspiele der Bayerischen Staatsoper : Münchens Opernfest für alle Die Stars, die Premieren, das Drumherum. Und wo bekommt man noch Karten? Was man über die Opernfestspiele 2024 wissen muss. Von Jutta Czeguhn

