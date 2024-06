So feierten die Deutschland-Fans im Olympiastadion, die Post am Harras schließt, P1-Betreiber beleben sagenumwobene Künstlerkneipe neu und mehr.

Von Franziska Peer

DAS WOCHENENDE MÜNCHEN

So feierten die Deutschland-Fans im Olympiastadion Trotz voller Auslastung bleibt es in der Fan-Zone im Olympiapark friedlich. Es wird gesungen, es wird gejubelt. Und die Überlegungen, die Kapazitäten noch weiter zu vergrößern, wachsen.

Die Stadt wird orange Mit Fanmärschen und Tanzeinlagen haben Zehntausende niederländische Fans in den bisherigen EM-Städten Eindruck gemacht. Am Dienstag kommen die Anhänger zum Achtelfinale nach München. Womit Polizei und Rathaus rechnen.

P1-Betreiber beleben sagenumwobene Künstlerkneipe neu An der Leopoldstraße 50 hielt einst der Tenor „Papa Benz“ Hof. Nun sanieren die P1-Betreiber Dennis Dobry und Sebastian Goller die Gaststätte. Im Herbst soll sie öffnen – allerdings ohne ein einst stilprägendes Element (SZ Plus).

Die Post am Harras schließt – nach fast hundert Jahren Und sie ist nicht die einzige in München. Weil die Postbank immer stärker auf Online-Angebote setzt, sinkt die Zahl der Filialen weiter. Zum Ärger von Verbraucherschützern und Anwohnern (SZ Plus).

Konzertabsage wegen Nierenproblemen Warum das Konzert von Lena Meyer-Landrut auf dem Tollwood-Festival nicht stattfand

Notfall im Englischen Garten 26-Jähriger nach Bad im Eisbach vermisst

Wiesn 2024 Oktoberfestaufbau beginnt

Eröffnung des 41. Münchner Filmfests „Wunderbar, wahnwitzig, unverhofft“ (SZ Plus!)

MÜNCHEN ERLESEN

SZ Plus Königsplatz-Open Air Teil 1 : Peter Maffay auf seiner letzten Tour Das Konzert auf dem Königsplatz ist ausverkauft, was auch an dem Musiklegenden-Aufgebot liegen könnte, das Maffay begleitet. Unter anderem sorgt auch US-Musikstar Anastacia für einen rockigen Sommerabend. Konzertkritik von Dirk Wagner

SZ Plus Königsplatz Open-Air Teil2 : Liebe von und zu Roland Kaiser Schwüler Abend: Vor buntem Publikum singt Roland Kaiser in Weiß seine Schlager rund ums Berühren und Spüren. Kritik von Thomas Studer

UNSER FREIZEITTIPP

Freizeit in München : Wenn das Gehirn das Auge austrickst Am Isartor zeigt das neue „Wow-Museum“ optische Täuschungen. In den 15 Räumen können auch die Besucher zu einem Teil der Illusion werden.

Restaurants in München | Bars in München | Frühstück und Brunch

Zu den Landkreisen: Bad Tölz-Wolfratshausen | Dachau | Ebersberg | Erding | Freising | Fürstenfeldbruck | München | Starnberg