Clemens Baumgärtner soll für die CSU antreten Der Wirtschaftsreferent soll bei der Kommunalwahl gegen seinen bisherigen Chef, Amtsinhaber Dieter Reiter (SPD), ins Rennen gehen und das Amt des Oberbürgermeisters für die CSU gewinnen. Eine fast historische Aufgabe: Zuletzt gelang dies Erich Kiesl im Jahr 1978.

Kommentar: Wer wird Münchens Oberbürgermeister? Reine Männerrunde (SZ Plus)

Kippen und Kronkorken sind ein Problem 120 Freiwillige sind am Samstag zwischen Brudermühlbrücke und Deutschem Museum unterwegs, um die Isar vom Müll zu befreien. Sie finden so einiges, was dort nicht hingehört.

„Kino hat die Kraft, Menschen zu verbinden“ Die 41. Ausgabe des Filmfests München ist zu Ende gegangen. Warum es eine gelungene Premiere des neuen Direktors Christoph Gröner war, wer die großen Preise gewonnen hat und wie sich die Besucherzahlen entwickelt haben – das große Resümee (SZ Plus).

Symposium Bavaricum: Smoothie-Verbot im Augustinerkeller Beim „Symposium Bavaricum“ versammelt sich die Münchner Gesellschaft zum sommerlichen Derblecken. Die Ampel muss ganz schön einstecken, und Hubert Aiwanger versucht sich als Kabarettist. Ob das gut geht? (SZ Plus)

Unfall in Trudering 19-Jähriger klettert auf Zugwaggon und erleidet Stromschlag

Landesgartenschau in Kirchheim Kind wirft Stein auf Mitschüler – 13-Jähriger lebensgefährlich verletzt

Sportfestival auf dem Königsplatz Ninjas in München

Unter Einfluss von Alkohol und Drogen 27-Jähriger rastet in der Therme Erding aus

SZ Plus Handgefertigte Hosenträger aus München : Hosen hoch! In einer kleinen Manufaktur in Untergiesing werden Hosenträger nach Maß gefertigt und unter anderem auf der Auer Dult verkauft. Nun übernimmt die zweite Generation – und mit ihr kommen neue Ideen. Von Catherine Hoffmann

SZ Plus „The Real Housewives of Munich“ bei RTL : Liebe geht durch den Wagen Ein amerikanisches Erfolgsmodell nun auch mit sechs Frauen aus der Münchner Luxusklasse: Ist das gutes Entertainment? Von Christian Mayer

Café Ora : Dorfidylle in Sendling Espresso an der Bar, Cappuccino im Hof, knusprige Panini und reichlich gefüllte Croissants: Das Café Ora im Stemmerhof bietet italienisches Lebensgefühl mit französischer Note. Von Christina Böltl

