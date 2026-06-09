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Kochen in Gemeinschaft„Gemeinsames Schnippeln und Rühren verbindet“

Lesezeit: 5 Min.

Event des Vereins „Über den Tellerrand kochen“, in dem Menschen verschiedener Nationen zusammen kochen und sich dabei kennenlernen.
Event des Vereins „Über den Tellerrand kochen“, in dem Menschen verschiedener Nationen zusammen kochen und sich dabei kennenlernen. Johannes Simon

Was als loser Treff mit Migranten begann, ist jetzt eine feste Institution: „Über den Tellerrand kochen“ bringt Menschen aller Nationen zusammen, die gerne in Gemeinschaft essen. Was die Münchner Mitgründerin Lea Fellner noch alles vorhat.

Von Sabine Buchwald

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Heute Abend wird es Risotto mit grünem Spargel geben. Auf einem der aneinandergereihten Klapptische stapeln sich die gebündelten Stangen. Auf einem anderen stehen Töpfchen mit duftendem Basilikum. Auch Petersilie, Zwiebeln, Zitronen, Chilischoten und Knoblauch liegen bereit. Alles wird bald unters Messer kommen. Es ist Kochabend im Kitchen Hub in München-Sendling. Wo bis vor einigen Monaten noch ein Hofladen mit Bio-Lebensmitteln war, ist nun der Münchner Verein „Über den Tellerrand kochen“ eingezogen. Regelmäßig am letzten Donnerstag im Monat findet hier der Kochtreff statt.

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