Was als loser Treff mit Migranten begann, ist jetzt eine feste Institution: „Über den Tellerrand kochen“ bringt Menschen aller Nationen zusammen, die gerne in Gemeinschaft essen. Was die Münchner Mitgründerin Lea Fellner noch alles vorhat.

Heute Abend wird es Risotto mit grünem Spargel geben. Auf einem der aneinandergereihten Klapptische stapeln sich die gebündelten Stangen. Auf einem anderen stehen Töpfchen mit duftendem Basilikum. Auch Petersilie, Zwiebeln, Zitronen, Chilischoten und Knoblauch liegen bereit. Alles wird bald unters Messer kommen. Es ist Kochabend im Kitchen Hub in München-Sendling. Wo bis vor einigen Monaten noch ein Hofladen mit Bio-Lebensmitteln war, ist nun der Münchner Verein „Über den Tellerrand kochen“ eingezogen. Regelmäßig am letzten Donnerstag im Monat findet hier der Kochtreff statt.