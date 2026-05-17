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Hommage zum GeburtstagLiebeserklärung an Udo Lindenberg

Lesezeit: 2 Min.

Benjamin von Stuckrad-Barre und Jan Delay.
Benjamin von Stuckrad-Barre und Jan Delay. Thomas Leidig

Zum 80. Geburtstag ihres Idols huldigen Jan Delay und Benjamin von Stuckrad-Barre in der Münchner Isarphilharmonie dem großen deutschen Songpoeten. Ein Thema bleibt dabei ausgespart.

Von Jürgen Moises

Jetzt ist es also soweit. Der große Udo Lindenberg ist 80. Und weil das für die größten Lindenberg-Fans auf Erden, Jan Delay und Benjamin von Stuckrad-Barre, so ein bedeutendes Ereignis ist, haben sie schon im vergangenen September mit dem „Vorglühen“ anfangen. Genauso nannten die beiden ihre aus Texten und Liedern bestehende Vorab-Huldigung, die sie nach mehreren Stationen am Samstagabend nun ein letztes Mal in der vollen Münchner Isarphilharmonie zelebriert haben. Weil es der Vorabend des Geburtstags war, nannte Stuckrad-Barre diesen „das wirkliche Vorglühen. Alles andere war Etüde.“ Es läge beim Publikum, ob vielleicht sogar in den Geburtstag reingefeiert würde.

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