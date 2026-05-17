Jetzt ist es also so weit. Der große Udo Lindenberg ist 80. Und weil das für die größten Lindenberg-Fans auf Erden, Jan Delay und Benjamin von Stuckrad-Barre, so ein bedeutendes Ereignis ist, haben sie schon im vergangenen September mit dem „Vorglühen“ angefangen. Genauso nannten der Musiker und der Schriftsteller ihre aus Texten und Liedern bestehende Vorab-Huldigung, die sie nach mehreren Stationen am Samstagabend nun ein letztes Mal in der vollen Münchner Isarphilharmonie zelebriert haben. Weil es der Vorabend des Geburtstags war, nannte Stuckrad-Barre diesen „das wirkliche Vorglühen. Alles andere war Etüde.“ Es läge beim Publikum, ob vielleicht sogar in den Geburtstag reingefeiert würde.