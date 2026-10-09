Das Verwaltungsgericht München hat die erst im Juli von der Landeshauptstadt erlassenen Mindestpreise für Fahrdienstvermittler wie Uber und Bolt gekippt. Damit gab das Gericht mehreren Eilanträgen von Mietwagenunternehmen – darunter die beiden großen Player Bolt und Uber – Recht, die unter anderem moniert hatten, dass ihnen durch die Einführung von Mindestbeförderungsentgelten wirtschaftlicher Schaden wegen einer deutlich geringeren Nachfrage entstanden sei. Vorläufig dürfen die Fahrdienstvermittler die Preise also wieder selbst festlegen – die Landeshauptstadt kann innerhalb von zwei Wochen Beschwerde gegen das Urteil beim Bayerischen Verwaltungsgerichtshof einlegen.

Am 4. Juli hatte die Landeshauptstadt eine Allgemeinverfügung erlassen, mit der auch Uber und Co. dazu gezwungen wurden, sich an den Preisen des Taxitarifs in München zu orientieren. Diesen legt der Stadtrat per Satzung fest – aktuell liegen die Tarife bei einem Grundpreis von 5,90 Euro, hinzu kommen 2,70 Euro pro Kilometer, ab dem achten Kilometer 2,50 Euro. Für Uber und Co. galt fortan ein Grundpreis von 5,13 Euro, wenn die Fahrten kurzfristiger als eine Stunde vor Abfahrt gebucht wurden.

Mit der Angleichung sollte auch das klassische Taxigewerbe gestärkt werden, das immer wieder den enormen Preisdruck durch die nicht tarifgebundene Konkurrenz beklagt. Vor der Angleichung der Tarife lagen die Preise bei den Mietwagenunternehmen im Schnitt 40 Prozent unter denen des Taxitarifs.

Wenige Wochen, nachdem die Stadt die Allgemeinverfügung erlassen hatte, reichten mehrere Fahrdienstleister vor dem Verwaltungsgericht Eilanträge gegen die Entscheidung der Stadt ein. Ein Bolt-Sprecher sagte Anfang August auf SZ-Nachfrage, durch die Preisangleichung sei innerhalb weniger Wochen „ein ganzes Jahr Marktwachstum“ ausgelöscht worden. Nun können die Plattformen die Preise vorerst wieder selbst festlegen. Die zuständige Kammer des Verwaltungsgerichts München kam zu dem Schluss, dass die Allgemeinverfügung „voraussichtlich insgesamt rechtswidrig“ war. Und zwar: „Weil die Landeshauptstadt diese auch für einen Bereich außerhalb ihres Zuständigkeitsbereiches erlassen hat.“

Das Gericht argumentiert, dass die Stadt München nur befugt ist, Mindestentgelte für Fahrten festzulegen, die ausschließlich im Stadtgebiet stattfinden. „Der örtliche Geltungsbereich der angegriffenen Allgemeinverfügung geht jedoch über das Stadtgebiet hinaus“, teilt das Verwaltungsgericht mit – denn die Allgemeinverfügung regle Fahrten, deren Start- oder Endpunkt außerhalb des Stadtgebiets lägen. Uber fährt tatsächlich auch Ziele etwa im Landkreis München an. Aber auch wenn Start- und Zielpunkt sich in der Stadt befinden, so die weitere Begründung, könne es sein, dass die Fahrt „teilweise über die Gebiete anderer Genehmigungsbehörden führt (z.B. über die Autobahn A 99 außerhalb des Stadtgebiets)“.

„Diese rechtswidrigen Regelungen zum örtlichen Geltungsbereich“, so das Gericht, führten zur „Gesamtrechtswidrigkeit der Allgemeinverfügung“. Die Beschlüsse sind noch nicht rechtskräftig.