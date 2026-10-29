Um 15.59 Uhr war plötzlich Schluss: Mitten im Pendelverkehr blieb die U6 bei ihrer Abfahrt an der Münchner Freiheit am Donnerstagnachmittag gen Norden stehen. Insgesamt eine Stunde waren die Pendler in einem der älteren Zugmodelle gestrandet. Grund ist laut der Münchner Verkehrsgesellschaft ( MVG ) eine technische Störung. Laut MVG hatte sich der Zug eingebremst und ließ sich nicht mehr bewegen.

Immerhin: Die Pendler blieben entspannt. Die einen dösten, die anderen lasen am Handy, wieder andere machten ein Nickerchen. Und erfuhren bloß, dass das Malheur noch andauern würde. Derweil fuhr der U-Bahnverkehr eingleisig in beide Richtungen weiter.

Nach einer knappen Stunde bewegte sich der Zug dann wieder gen Norden, an der Dietlindenstraße konnten die Passagiere aussteigen. Der Zug wurde in die Werkstatt am Fröttmaninger Betriebsbahnhof gebracht. Dort soll nun untersucht werden, was genau den Zug zum Stehen brachte. Die MVG unterhält nach eigenen Angaben derzeit noch 18 Ausgaben der B-Reihe, also der zweiten Zuggeneration. Diese wurde zwischen den Jahren 1987 und 1995 in Betrieb genommen. Wobei, wie ein Sprecher sagt, das Problem nicht unbedingt mit der Zugreihe zu tun haben muss: „Auch ein Zug der aktuellen Baureihe kann mal stehenbleiben.“