Die Verlängerung der U-Bahnlinie 5 von Pasing nach Freiham ist einen wichtigen Schritt vorangekommen. Gegen die Stimmen der Linken beschloss der Stadtrat mit sehr großer Mehrheit, Baurecht für die etwa 4,7 Kilometer lange Strecke mit vier neuen Bahnhöfen zu beantragen. Damit soll das Neubaugebiet Freiham erschlossen werden, in dem nach dem vollen Ausbau etwa 30 000 Menschen leben sollen. Der neue Abschnitt der U5 im Westen von München soll nach derzeitigem Stand 1,57 Milliarden Euro kosten.

Allerdings hat der Stadtrat ausdrücklich nur die weitere Planung genehmigt. Einen automatischen Beginn der Bauarbeiten nach einem erfolgreichen Planfeststellungsverfahren bedeutet der Beschluss nicht. Bevor sich eine Tunnelbohrmaschine von Pasing bis Freiham durch den Untergrund fräsen darf, müsse der Bund eine fixe Förderzusage abgeben, erklärten mehrere Redner in der Vollversammlung. Erst dann könne sich der Stadtrat in einem finalen Beschluss für den Bau entscheiden.

Dass dieser nach einer verbindlichen Zusage einer Finanzspritze von Bund und Land kommen würde, daran gab es lange kaum Zweifel. Doch seit die Bewerbung um Olympische Sommerspiele in den Jahren 2036, 2040 oder 2044 Fahrt aufgenommen hat und München offizielle deutsche Kandidatenstadt ist, wächst im Münchner Westen die Sorge, dass die Verlängerung der U5 noch kippen oder sich zumindest deutlich verzögern könnte. Denn das geplante olympische Dorf im Nordosten Münchens soll ebenfalls mit einer U-Bahn erschlossen werden. Diese soll etwa 2,3 Milliarden Euro kosten.

Plötzlich stehen für Freiham zwei Schicksalsfragen im Raum: Würden Bund und der Freistaat zwei so große U-Bahnprojekte in München gleichzeitig fördern? Und würde München es planerisch und logistisch schaffen, im Westen und im Osten parallel eine neue Strecke zu bauen?

„Wir müssen aufpassen, dass Freiham nicht hinten runterfällt“, sagte Stadtrat Dirk Höpner von der München-Liste. Sein Kollege von der CSU, Sebastian Kriesel, appellierte an die Kolleginnen und Kollegen, dass der Stadtrat „hinter seinen Versprechen stehen“ müsse. Die CSU als „U-Bahn-Partei“ komme dem nach. Die Olympia-Bewerbung dürfe nicht dazu führen, dass „wichtige Projekte gegeneinander ausgespielt werden“, sagte SPD-Stadtrat Felix Lang. Doch hinter all den Beteuerungen war die Befürchtung herauszuhören, dass es genauso kommen könnte.

Die Stadt wird sich in den kommenden Wochen dazu bekennen müssen, ob sie mit einer Verlängerung der U4 im Nordosten in die Bewerbung um Sommerspiele 2036 geht. Im November muss München das Konzept beim Internationalen Olympischen Komitee (IOC) vorstellen. Dabei könnte auch der Zeitrahmen eine zentrale Rolle spielen: In nur acht Jahren eine neue U-Bahn-Strecke zu planen und zu bauen, das erscheint mehr als ambitioniert. Theoretisch könnte man sich auch mit einer Trambahn ins olympische Dorf bewerben.

Freiham gilt als größtes Neubauviertel Europas

Doch damit hätte die Unsicherheit kein Ende: Sollten die Verantwortlichen im IOC bei einem Vorentscheid im Frühjahr 2027 die deutsche Bewerbung für 2036 aussortieren, dann muss München überlegen, ob in der Bewerbung 2040 eine Verlängerung der U4 ins olympische Dorf stehen soll. Oder bei einem letzten Versuch 2044. Und die Stadträtinnen und Stadträte müssen sich festlegen, was das jeweils für die U5 bedeutet.

In der Vollversammlung betonten viele Redner die Bedeutung eines U-Bahn-Anschlusses in Freiham, das als Europas größtes Neubauviertel gilt. Derzeit leben dort bereits 8500 Menschen, und diese litten sehr unter der aktuell schlechten Anbindung durch den öffentlichen Nahverkehr, sagten die Stadträte Kriesel und Höpner. Schon jetzt herrsche ein „Verkehrschaos“, es gebe viel zu wenige Parkplätze. Die versprochenen Express-Buslinien seien nicht gekommen. Die S-Bahn als einziger Anschluss an den öffentlichen Nahverkehr reiche bei Weitem nicht aus.

Genau deshalb treibt der Stadtrat die Verlängerung der U5 bisher voran. Mit dem aktuellen Beschluss geht es nun mit dem Planfeststellungsverfahren bei der Regierung von Oberbayern weiter, in dem die Baupläne geprüft und genehmigt werden sollen. Das werde etwa zwei Jahre dauern, heißt es in der Beschlussvorlage des Stadtrats.

Parallel dazu bereitet die Verwaltung alles so weit vor, dass nach einer erfolgten Baugenehmigung und einem positiven Beschluss des Stadtrats sofort mit der Vergabe der Bauleistungen begonnen werden könnte. Dafür sind 42 Millionen Euro genehmigt. Läuft alles nach dem derzeitigen Zeitplan, soll die U5 Ende der 2030er-Jahre zum ersten Mal bis zum Bahnhof Freiham Zentrum fahren. Wenn nicht doch noch Olympische Spiele den U-Bahnbau im kommenden Jahrzehnt in eine völlig andere Richtung lenken.