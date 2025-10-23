Fahrgäste der Münchner U-Bahn müssen sich wieder auf Einschränkungen einstellen. Von diesem Freitag, 24. Oktober, bis voraussichtlich Montag, 1. Dezember, sanieren die Stadtwerke München (SWM) die Wände am U-Bahnhof Theresienstraße. Dazu muss die Münchner Verkehrsgesellschaft ( MVG ) die U-Bahn-Linie 2 an sechs Wochenenden unterbrechen, beginnend an diesem Freitag, bis voraussichtlich Sonntag, 30. November. Die Einschränkungen gelten jeweils von Freitagabend, 22.30 Uhr, bis Sonntag Betriebsschluss zwischen Hauptbahnhof und Josephsplatz.

Die U2 fährt dann nur zwischen Feldmoching und Josephsplatz sowie zwischen Messestadt Ost und Hauptbahnhof. Den gesperrten Abschnitt können die Fahrgäste zwischen Scheidplatz und Sendlinger Tor mit der U3 umfahren. Fahrgäste für die zwischen Scheidplatz und Hauptbahnhof liegenden Bahnhöfe können auf die Tramlinien 27 und 28 ausweichen. Auch die Verstärkerlinie U8 ist betroffen: Sie fährt an den jeweiligen Samstagen auf dem verkürzten Linienweg Hauptbahnhof – Neuperlach Zentrum. Zwischen Sendlinger Tor und Olympiazentrum können die Fahrgäste auf die U3 ausweichen.

Am Sonntag, 23. November, wird im Zuge der Sperrung die Stromversorgung des Stellwerks Harthof erneuert. Die U2 fährt daher von circa 1 Uhr bis circa 9 Uhr nur im Abschnitt Hauptbahnhof – Messestadt Ost. Zwischen Feldmoching und Scheidplatz verkehren ersatzweise Busse. Vom Scheidplatz kommen die Fahrgäste in Richtung Innenstadt mit der U3 oder mit der Tram 28. Die MVG informiert im Netz ausführlich auch auf einer Sonderseite zu den Baumaßnahmen.