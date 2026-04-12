Die Stadtwerke München (SWM) und die Münchner Verkehrsgesellschaft (MVG) verbessern den Brandschutz am Hauptbahnhof auf der Bahnsteigebene der U1/U2. Dies teilen die SWM mit. Die Bauarbeiten finden in mehreren Phasen jeweils abends und während der Betriebsruhe statt, dafür muss jeweils ein Bahnsteig gesperrt werden. In der Zeit von Sonntag, 12. April, bis Donnerstag, 30. Juli, fahren beide U-Bahnlinien in den Nächten vor Werktagen vorzeitig bereits von 22.30 Uhr an im 20-Minuten-Takt. Wegen parallel stattfindender Arbeiten am Innsbrucker Ring finden an vier Wochen im Mai und Juni keine Arbeiten statt. An den Bahnhöfen Stiglmaierplatz, Hauptbahnhof, Sendlinger Tor und Fraunhoferstraße fahren die U-Bahnen in alle Richtungen vom selben Gleis ab. Die MVG informiert ihre Fahrgäste unter anderem auf mvg.de sowie in der App MVGO. Zusätzlich ist Personal am Hauptbahnhof und am Sendlinger Tor im Einsatz, das den Fahrgästen bei Bedarf bei der Orientierung helfen soll.