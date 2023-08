Von Max Fluder

DER TAG IN MÜNCHEN

Wo Überwachungskameras einen blinden Fleck haben Wie konnte eine Vergewaltigung im U-Bahnhof Max-Weber-Platz nachts unentdeckt bleiben? Zwar sichten Mitarbeiter in der MVG-Leitstelle rund um die Uhr Bilder - doch immer wieder geraten Straftaten aus dem Blickfeld. (SZ Plus)

Landtagswahl: AfD-Kandidat setzt "Kopfgeld" auf Antifa-Aktivistin aus Eine Gruppe linker AfD-Gegner stört einen Wahlkampfstand. Rene Dierkes postet das Foto einer jungen Frau und verspricht demjenigen 150 Euro, der ihm ihren Namen nennt. Ist das strafbar? (SZ Plus)

Ärger um die Wiesn-Markerl Die Stadt hat die Rückgabe nicht verbrauchter Verzehrgutscheine neu geregelt. Doch nicht alle Wirte halten sich daran. (SZ Plus)

"Letzte Generation": München ist schon längst im Fokus der Klimaaktivisten Die Stadt als "Protesthochburg"? Bereits in den vergangenen zwölf Monaten gab es in München gut zwei Dutzend Aktionen der "Letzten Generation" - oft auf den Straßen, manchmal aber auch im Museum oder am Flughafen. Die Gerichte sind längst aktiv.

Schweiß, Urin und Sonnencreme - Freibad in Mammendorf muss schließen Die Mammendorfer Einrichtung legt an diesem Mittwoch für eine größere Reinigung und Desinfektion einen Pausentag ein.

WEITERE WICHTIGE NACHRICHTEN DES TAGES

Polizei: Abbiegender Lastwagen überrollt Radfahrerin

Ausnahme für alle Gaststätten: Heizstrahler während der Wiesn erlaubt

Staatsschutz ermittelt: Hitlergruß am Platz der Opfer des Nationalsozialismus

Lebensmittelverschwendung: Stadt soll Kühlschränke für Foodsharing fördern

