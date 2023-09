Im Kiosk am Josephsplatz hat Martin Schmidt 350 Lilien untergebracht, die dort langsam verwelken. Damit wird der Kiosk zum Mausoleum und Erinnerungsort.

In München stehen viele U-Bahn-Kioske schon seit Jahren leer. Zehn davon werden nun von hiesigen Künstlern bespielt.

Von Jürgen Moises

Auf dem einen Kiosk stehen die Worte "Snacks" und "Coffee". Und auf dem anderen "Tabak", "Süßwaren" und "Reisebedarf". Welche Funktion die beiden Häuschen in den Münchner U-Bahn-Stationen "Josephsplatz" und "Petuelring" früher hatten, das musste man also nicht lange fragen. Heute ist das anders. Denn die U-Bahn-Kioske stehen genauso wie knapp 30 weitere in München schon seit Jahren leer. Das heißt: Vier davon haben bis zum 26. Oktober und sechs weitere bis zum 15. Dezember nun eine neue Rolle. Sie beherbergen Kunst, sind Räume für Installationen und Performances oder für den Austausch mit Passanten. "Kunst Kioske" heißt das zugehörige Projekt, hinter dem gleich mehrere städtische Akteure stehen.