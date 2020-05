Mann will in U-Bahn Gewehre verkaufen

Ein Mann, der mit drei Gewehren in der Innenstadt unterwegs war, hat am Montagabend einen größeren Polizeieinsatz ausgelöst. Passanten hatten zunächst gemeldet, dass ein Mann in der Hans-Jakob-Straße in Berg am Laim mit Schusswaffen hantiere.

Wenig später dann kam ein Hinweis, dass sich der Mann in einem Zug der U-Bahn-Linie 2 befinde. Die Polizei stoppte die Bahn gegen 21 Uhr nach eigenen Angaben am Sendlinger Tor, wo der Mann festgenommen wurde.

Es stellte sich heraus, dass er die drei wohl nicht schussfähigen Gewehre in einer Gitarrentasche trug; er hatte sie zuvor Passanten gezeigt und zum Kauf angeboten. Der Mann, ein 36-jähriger Münchner, war alkoholisiert, die Polizei stellte einen Wert von zwei Promille fest. Die Herkunft der Waffen wird nun ermittelt, der Mann ist wieder auf freiem Fuß.