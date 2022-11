Von Klaus Ott

Wäre der einstige CSU-Generalsekretär Andreas Scheuer noch Bundesverkehrsminister, dann würde sich der Münchner Stadtrat an diesem Mittwoch wahrscheinlich leichter tun, 560 Millionen Euro für ein Bauwerk auszugeben. Für ein Vorhaben, das ohne Hilfe aus Berlin zu Münchens teuerster Bauruine werden könnte. Eine Mehrheit von CSU, Grünen und SPD will im Stadtrat die Mittel für die geplante Haltestelle einer neuen U9 am Hauptbahnhof freigeben. Selbst auf die Gefahr hin, dass die U-Bahn mangels Geld gar nicht verwirklicht wird. Die 560 Millionen Euro würden dann völlig umsonst im Untergrund vergraben werden.

Vor dieser Gefahr warnt die von Christoph Frey (SPD) geleitete Stadtkämmerei eindringlich in einer Vorlage für den Stadtrat. Unter anderem mit dem Hinweis, es sei unwahrscheinlich, dass die Bundesregierung hohe Zuschüsse für eine bis zu zehn Milliarden Euro teure U9 gewähren würde. Weil ohnehin schon viel Geld nach München fließe.

Das hat auch mit Andreas Scheuer zu tun und seiner Zeit als Bundesverkehrsminister. Bei einem CSU-Parteitag im September 2021 nahm Parteichef und Ministerpräsident Markus Söder den viel gescholtenen Scheuer ausdrücklich in Schutz: "Du hast uns viel Geld nach Bayern gebracht." Söder setzte sogar noch einen drauf: "Bei allem, was der ein oder andere kritisiert an dem Andi Scheuer: Ich kenne wenige Minister, die so viel Geld nach Bayern holen." Das müsse man ehrlicherweise sagen, bekräftigte Söder. Was folgte, war Applaus in der Nürnberger Messehalle.

Sogar 125 Rolltreppen für die U-Bahn fördert der Bund

Scheuers Wirken in Berlin zeigt sich bis heute im bayerischen Nahverkehr. In den kommenden zehn bis 15 Jahren soll vom Bund so viel Geld in den Freistaat fließen - voraussichtlich mehr als sechs Milliarden Euro - wie in kein anderes Bundesland. Dokumentiert ist das im internen Verteilungsplan des Bundesverkehrsministeriums für das Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz (GVFG). Der sperrige Titel steht für Zuschüsse des Bundes für Nahverkehrsprojekte.

Über das GVFG muss die finanziell aus der Spur geratene zweite S-Bahn-Stammstrecke nunmehr bis 2037 mitbezahlt werden - mit einem Milliardenbetrag. Hinzu kommen weitere Großprojekte in Bayern, die der Bund aus dem GVFG-Topf mitbezahlen will: Die Verlängerung der U5 nach Pasing mit mehr als 650 Millionen Euro, der Ausbau der S4 Richtung Geltendorf mit mehr als 300 Millionen Euro sowie zwei neue Trambahn-Linien in München mit fast 300 Millionen Euro und die Erneuerung von Tram-Strecken samt Stromversorgung mit fast 200 Millionen Euro.

Hinzu kommt eine neue Straßenbahn von Nürnberg über Erlangen nach Herzogenaurach mit 480 Millionen Euro Zuschuss aus Berlin. Das steht alles in einem internen Entwurf des Bundesverkehrsministeriums vom Juli 2022. Das Papier dürfte zumindest zum Teil noch auf Scheuers Zeit als Minister zurückzuführen sein. In dem Dokument sind noch viele weitere Zuschüsse für Bayern vorgesehen; vor allem für München und hier vor allem für die U-Bahn. Da muss vieles erneuert werden, von Fassaden über Weichen und die Stromversorgung bis hin zum Brandschutz. Sogar den Austausch von 125 Rolltreppen im U-Bahnnetz will der Bund mitbezahlen.

Für die Hauptstadt Berlin fällt weit weniger Geld ab als für München

Das alles geht schwer ins Geld. Bis 2026 soll jährlich jeder dritte oder vierte Euro aus dem GVFG-Programm nach Bayern fließen. Für die Hauptstadt Berlin sind bis 2026 teilweise weniger als 50 Millionen Euro pro Jahr vorgesehen - München erhält ein Vielfaches davon. Die Stadtkämmerei hält es daher für unrealistisch, dass vom Bund noch jede Menge Geld für die U9 kommt - weil ansonsten "viele Jahre die komplette zur Verfügung stehende Fördersumme des Bundes nach München fließen würde". Und Bayerns von Söder so sehr gelobte Zuschussversicherung in Berlin, Andi Scheuer, ist nicht mehr Verkehrsminister.

Wobei Söder ehrlicherweise auch sagen müsste, dass ein Bundesminister seinem Amtseid zufolge das eigene Bundesland eigentlich gar nicht bevorzugen darf; zumindest nicht zu arg. Der Amtseid lautet: "Ich schwöre, dass ich meine Kraft dem Wohle des deutschen Volkes widmen (...) meine Pflichten gewissenhaft erfüllen und Gerechtigkeit gegen jedermann üben werde. So wahr mir Gott helfe." So hat das auch Scheuer bekundet, als er im März 2018 Verkehrsminister wurde.

Der Bund stockt zwar sein GVFG-Programm von 2025 an deutlich auf - von einer Milliarde Euro pro Jahr auf zwei Milliarden jährlich und mehr. Das reicht aber trotzdem nicht für den Ausbau des Nahverkehrs in ganz Deutschland. Für die U9 bedeutet das nichts Gutes.