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Münchner FreiheitMann fällt ins Gleis und wird von U-Bahn erfasst

Am  U-Bahnhof Münchner Freiheit ereignete sich der Unfall (Symbolfoto).
Am  U-Bahnhof Münchner Freiheit ereignete sich der Unfall (Symbolfoto).
Foto: Johannes Simon

Der U-Bahn-Fahrer versuchte noch zu bremsen – doch der Zug erfasst den 42-Jährigen. Die Strecke musste daraufhin länger gesperrt werden.

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Ein 42 Jahre alter Mann ist am U-Bahnhof Münchner Freiheit ins Gleis gestürzt und von der einfahrenden U-Bahn erfasst worden. Wie die Polizei mitteilte, wurde er schwer verletzt. Er kam demnach mit dem Rettungsdienst in ein Klinikum.

Die U-Bahn-Linie U6 musste den Angaben zufolge deshalb am Samstagnachmittag für etwa eineinhalb Stunden gesperrt werden. Laut Polizei waren viele Fahrgäste betroffen, die unter anderem zum Fußballspiel nach Fröttmaning unterwegs waren.

Der 42-Jährige sei alkoholbedingt in den Gleisbereich gefallen. Der Fahrer der U-Bahn habe einen Zusammenstoß trotz manueller Bremsung nicht mehr verhindern können.

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