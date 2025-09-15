Zum Hauptinhalt springen

Beleidigungen und DrohungenMann randaliert in der U5

Auf der Linie U5 in Richtung Neuperlach Süd kam es am Donnerstag zu einem Vorfall (Symbolbild).
Auf der Linie U5 in Richtung Neuperlach Süd kam es am Donnerstag zu einem Vorfall (Symbolbild). (Foto: Florian Peljak)

Ein 42-Jähriger bedroht und beleidigt Fahrgäste in einer U-Bahn. Dann stoppt ihn ein 29-Jähriger.

Ein 42-jähriger Münchner hat am Donnerstagnachmittag in einem Zug der U-Bahn-Linie 5 randaliert und dabei andere Fahrgäste bedroht und beleidigt. Der Mann fuhr gegen 16.20 Uhr in Richtung Neuperlach Süd. Plötzlich fing er an, zwei weibliche Fahrgäste mit Müll zu bewerfen und sie zu beschimpfen.

Ein anderer Fahrgast beobachtete die Situation und filmte sie mit seinem Handy. Daraufhin wandte sich der Randalierer ihm zu. Ein weiterer Fahrgast, 29 Jahre alt, wollte zunächst schlichten, brachte seinen Opponenten aber schließlich zu Boden.

An der Station Michaelibad stiegen alle Beteiligten aus. Der 42-Jährige hörte aber nicht auf herumzupöbeln, bis ihn wiederum der 29-Jährige zurückhielt. Mittlerweile war die Polizei eingetroffen, den Mann erwartet jetzt eine Anzeige wegen Bedrohung und Beleidigung.

