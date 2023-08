In Freiham soll Wohnraum für 30 000 Menschen entstehen. Die Linie U5 soll dort deshalb eine neue Haltstelle bekommen. Die Vorarbeiten hierzu haben nun begonnen. Die ersten Züge werden aber in frühestens in 15 Jahren hier rollen.

Von Andreas Schubert

Noch ist das Areal in Freiham zwischen Aubinger Allee und der Autobahn A99 unbebaut. Doch schon von 2027 an soll hier ein modernes Quartier entstehen. Insgesamt will die Stadt München in Freiham neuen Wohnraum für 30 000 Menschen schaffen. Und schon jetzt haben die Vorarbeiten für den U-Bahnhof Freiham Zentrum begonnen. Die künftigen Bewohner des angeblich größten Neubaugebiets Europas sollen nicht durch Schmutz und Baulärm belästigt werden.