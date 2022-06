Kaum sind die Arbeiten zwischen Goetheplatz und Implerstraße beendet, müssen sich Fahrgäste abends und am Wochenende wieder auf Beeinträchtigungen bei den beiden Linien einstellen. Grund diesmal: die Arbeiten am Bahnhof Sendlinger Tor.

Kaum ist die Unterbrechung der U-Bahn-Linien U 3 und U 6 zwischen Goetheplatz und Implerstraße beendet, bremsen Bauarbeiten erneut den Betrieb der beiden Linien aus. Wegen der Arbeiten am U-Bahnhof Sendlinger Tor kommt es in der Innenstadt von Samstag, 25. Juni, bis Sonntag, 7. August, zu Einschränkungen im Spätverkehr sowie ganztags an Sonntagen. Von Montag bis Donnerstag müssen die U 3 und U 6 jeweils von 22.30 Uhr an, samstags von 21 Uhr an und sonntags ganztägig unterbrochen werden. An den Freitagen gibt es keine Beeinträchtigungen.

Der Betrieb läuft zu diesen Zeiten so: Auf der U 3 fährt zwischen Odeonsplatz und Goetheplatz ein Pendelzug im 15-Minuten-Takt. Zwischen Moosach und Odeonsplatz ist die U 3 im Zehn-Minuten-Takt, zwischen Goetheplatz und Fürstenried West alle 15 Minuten unterwegs. Die U 6 ist zwischen Münchner Freiheit und Implerstraße unterbrochen. Sie fährt zwischen Garching-Forschungszentrum und Münchner Freiheit sowie zwischen Implerstraße und Klinikum Großhadern alle zehn Minuten.

Weitere Informationen gibt es unter mvg.de/suse, in der App "MVG Fahrinfo München", via Twitter sowie an der kostenlosen MVG-Hotline unter der Telefonnummer 0800/344226600.