Die Arbeiten erfolgen in drei Phasen: Die erste Bauphase dauert von 18. Mai bis 18. September. In dieser Zeit fährt die Linie U3 nur zwischen Moosach und Sendlinger Tor sowie zwischen Fürstenried West und Implerstraße. Die U6 verkehrt nur zwischen Garching-Forschungszentrum oder Fröttmaning und Sendlinger Tor beziehungsweise zwischen Klinikum Großhadern und Implerstraße.

Dazwischen müssen die Passagiere auf einen Schienenersatzverkehr (SEV) mit Bussen ausweichen. Zwei Linien stehen zur Verfügung: Der SEV-Bus U6 fährt die Haltestellen Impler- und Poccistraße sowie Goetheplatz und Sendlinger Tor an. Der Bus X6 verkehrt zwischen Implerstraße und Hauptbahnhof Süd über die Poccistraße und den Goetheplatz. Während der Wiesn, die am 19. September eröffnet wird, ruhen die Arbeiten.

Gleich danach aber, von 5. Oktober bis 27. November, folgt die zweite Bauphase. In dieser Zeit fährt zwischen Goetheplatz und Implerstraße eine Pendel-U-Bahn, die Ersatzbusse verkehren wie in Bauphase eins. Die U6 kann in dieser Phase auch zwischen Sendlinger Tor und Goetheplatz fahren. Im Advent und im Frühjahr läuft der Betrieb wieder eine Weile regulär.

In der dritten Bauphase dann, von 12. April bis 1. August 2027, wird der U-Bahn-Betrieb zwischen Implerstraße und Sendlinger Tor wieder komplett eingestellt und ein Ersatzverkehr an der Oberfläche eingerichtet, der dieselben Routen fährt wie während der Sperrungen zuvor.

Die Sanierung lässt sich nach Angaben der SWM nicht aufschieben. Während am Goetheplatz der Beton von Decken und Wänden bröselt, ist an der Poccistraße sogar die Standfestigkeit des Bahnhofs gefährdet. Die SWM nutzen die Sperrungen unter anderem auch, um in der Poccistraße Rolltreppen zu erneuern, Sitze und Vitrinen auszutauschen und die Wegeleitung zu modernisieren. Um einen niveaugleichen Ein- und Ausstieg zu gewährleisten, wird die Bahnsteigkante um circa fünf Zentimeter erhöht. Die MVG informiert vor Ort und im Internet unter mvg.de/pocci über das Betriebskonzept und die Baumaßnahmen.