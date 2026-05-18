Zum Hauptinhalt springen

Start der Bauarbeiten am 18. MaiU-Bahnhöfe Poccistraße und Goetheplatz werden saniert

Lesezeit: 1 Min.

Der Bahnhof Poccistraße muss saniert werden, da seine Standfestigkeit gefährdet ist.
Der Bahnhof Poccistraße muss saniert werden, da seine Standfestigkeit gefährdet ist. Florian Peljak
  • Die Stadtwerke München sanieren ab 18. Mai die U-Bahnhöfe Poccistraße und Goetheplatz in drei Phasen bis August 2027.
  • Die U-Bahn-Linien U3 und U6 fahren während der Bauarbeiten nur teilweise, Fahrgäste müssen auf Schienenersatzverkehr mit Bussen umsteigen.
  • Die Sanierung war unaufschiebbar, da am Goetheplatz der Beton bröselt und in der Poccistraße die Standfestigkeit gefährdet ist.
Von der Redaktion überprüft

Dieser Text wurde mit der Unterstützung einer generativen künstlichen Intelligenz erstellt. Lesen Sie mehr über unseren Umgang mit KI.

Fanden Sie diese Zusammenfassung hilfreich?
Mehr Feedback geben

Schienenersatzverkehr und Pendel-U-Bahnen: Fahrgäste der Linien U3 und U6 müssen sich auf monatelange Einschränkungen einstellen. Nur zu bestimmten Zeiten werden die Arbeiten unterbrochen.

Was die Stadtwerke München (SWM) und die Münchner Verkehrsgesellschaft (MVG) schon Ende März angekündigt hatten, wird nun ernst: Von kommendem Montag, 18. Mai, an sanieren die SWM die beiden U-Bahnhöfe Poccistraße und Goetheplatz. Das bedeutet für die Fahrgäste der U-Bahn-Linien U3 und U6 monatelange Einschränkungen mit verlängerten Fahrzeiten.

Die Arbeiten erfolgen in drei Phasen: Die erste Bauphase dauert von 18. Mai bis 18. September. In dieser Zeit fährt die Linie U3 nur zwischen Moosach und Sendlinger Tor sowie zwischen Fürstenried West und Implerstraße. Die U6 verkehrt nur zwischen Garching-Forschungszentrum oder Fröttmaning und Sendlinger Tor beziehungsweise zwischen Klinikum Großhadern und Implerstraße.

Dazwischen müssen die Passagiere auf einen Schienenersatzverkehr (SEV) mit Bussen ausweichen. Zwei Linien stehen zur Verfügung: Der SEV-Bus U6 fährt die Haltestellen Impler- und Poccistraße sowie Goetheplatz und Sendlinger Tor an. Der Bus X6 verkehrt zwischen Implerstraße und Hauptbahnhof Süd über die Poccistraße und den Goetheplatz. Während der Wiesn, die am 19. September eröffnet wird, ruhen die Arbeiten.

Gleich danach aber, von 5. Oktober bis 27. November, folgt die zweite Bauphase. In dieser Zeit fährt zwischen Goetheplatz und Implerstraße eine Pendel-U-Bahn, die Ersatzbusse verkehren wie in Bauphase eins. Die U6 kann in dieser Phase auch zwischen Sendlinger Tor und Goetheplatz fahren. Im Advent und im Frühjahr läuft der Betrieb wieder eine Weile regulär.

In der dritten Bauphase dann, von 12. April bis 1. August 2027, wird der U-Bahn-Betrieb zwischen Implerstraße und Sendlinger Tor wieder komplett eingestellt und ein Ersatzverkehr an der Oberfläche eingerichtet, der dieselben Routen fährt wie während der Sperrungen zuvor.

Die Sanierung lässt sich nach Angaben der SWM nicht aufschieben. Während am Goetheplatz der Beton von Decken und Wänden bröselt, ist an der Poccistraße sogar die Standfestigkeit des Bahnhofs gefährdet. Die SWM nutzen die Sperrungen unter anderem auch, um in der Poccistraße Rolltreppen zu erneuern, Sitze und Vitrinen auszutauschen und die Wegeleitung zu modernisieren. Um einen niveaugleichen Ein- und Ausstieg zu gewährleisten, wird die Bahnsteigkante um circa fünf Zentimeter erhöht. Die MVG informiert vor Ort und im Internet unter mvg.de/pocci über das Betriebskonzept und die Baumaßnahmen.

© SZ/schub - Rechte am Artikel können Sie hier erwerben.
Zur SZ-Startseite

Hauptbahnhof München
:20 Millionen Euro für ein Gebäude, das in zehn Jahren wieder abgerissen wird

Der Umbau des Hauptbahnhofs findet bei laufendem Betrieb statt. Damit der während der Bauarbeiten nicht zusammenbricht, errichtet die Bahn einen „Interimsbahnhof“. Wo er stehen soll und was darin unterkommt.

Von Andreas Schubert

Lesen Sie mehr zum Thema

SZ Stellenmarkt
:Entdecken Sie attraktive Jobs

In anspruchsvollen Berufsfeldern im Stellenmarkt der SZ.

  • Medizin, Gesundheit & Soziales
  • Tech. Entwicklung & Konstruktion
  • Consulting & Beratung
  • Marketing, PR & Werbung
  • Fahrzeugbau & Zulieferer
  • IT/TK Softwareentwicklung
  • Tech. Management & Projektplanung
  • Vertrieb, Verkauf & Handel
  • Forschung & Entwicklung
Jetzt entdecken

Exklusive Gutscheine für SZ-Abonnenten:

Zur SZ-Startseite