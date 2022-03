Bauarbeiten an der U3

Während der Erneuerung der Gleise auf der Linie der U3 von Mitte März an müssen Besucher von Hellabrunn ausweichen. Die Münchner Verkehrsgesellschaft richtet einen Schienenersatzverkehr ein - mit mehr als 40 Fahrzeugen.

Wenn vom 14. März bis zum 19. Juni die U-Bahn-Gleise zwischen Goetheplatz und Implerstraße erneuert werden, müssen sich auch die Besucher des Tierparks Hellabrunn auf längere Reisezeiten einstellen. Während der Bauzeit endet jedenfalls die U-Bahn-Linie U3 im Süden an der Brudermühlstraße. Im Norden endet sie je nach Tageszeit am Goetheplatz oder bereits am Sendlinger Tor. Die Münchner Verkehrsgesellschaft (MVG) richtet aber einen Schienenersatzverkehr mit mehr als 40 Ersatzbussen ein, die zwischen Brudermühlstraße und über den unterbrochenen Streckenabschnitt hinaus bis zum Hauptbahnhof verkehren.

Wer vom Münchner Norden zum Tierpark will, kann am Goetheplatz oder bereits am Hauptbahnhof auf die Ersatzbusse ausweichen, welche die Liniennummer U3 tragen. Sie fahren über die Stationen Pocci- und Implerstraße bis zur Brudermühlstraße. Von dort aus können Tierparkbesucher wieder mit der U-Bahn eine Station weiter bis Thalkirchen (Tierpark) fahren. Insgesamt ist man zehn bis 15 Minuten länger unterwegs. Eine weitere Anreisemöglichkeit zur Brudermühlstraße besteht mit dem Expressbus X30, der während der Arbeiten vom Harras bis zum Rotkreuzplatz verlängert wird.

Alternativ fährt auch die Buslinie 52 vom Sendlinger Tor über die Haltestellen Marienplatz, Kolumbusplatz und Candidplatz regulär zur Station "Tierpark Alemannenstraße" am Flamingo-Eingang des Tierparks. Nicht von den U-Bahn-Einschränkungen betroffen sind aus dem Münchner Süden anreisende Besucher. Infos zur Anreise sind auch im Internet unter hellabrunn.de/anfahrt und unter mvg.de/impler zu finden.