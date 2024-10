Ein 57-jähriger Münchner soll in der U-Bahn das Horst-Wessel-Lied, das Kampflied der NSDAP, abgespielt haben. Der Mann hatte der Polizei zufolge am vergangenen Samstagabend in Begleitung von zwei weiteren Personen die U3 in Richtung Fürstenried West genommen. Dort soll der 57-Jährige von einem 22-jährigen Fahrgast konfrontiert worden sein, der außerdem ein Hakenkreuz auf dem Handy des Mannes entdeckt haben will. Der junge Erwachsene soll die Gruppe als Nazis bezeichnet haben – der 57-Jährige soll daraufhin „Ausländer raus“ entgegnet haben.