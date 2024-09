Bauarbeiten bei U-Bahn und Tram: Diese Behinderungen gibt es in den kommenden Tagen

Wegen Arbeiten an der Münchner Freiheit werden die Linien U3 und U6 unterbrochen. Und weil in der Kirchenstraße Weichen erneuert werden müssen, gibt es auch bei der Straßenbahn Ersatzfahrpläne – bis in den Oktober.