In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch ist es auf der Strecke der U-Bahn-Linie 6 zu einem Polizeieinsatz gekommen: Weil Fahrgäste in der U-Bahn zu rauchen begonnen hatten, sollen mutmaßlich andere Passagiere die Türen der Bahn geöffnet und über die Gleise gelaufen sein.

Der Zug musste laut Polizei gegen 0.20 Uhr wegen einer anderen Bahn zwischen den Haltestellen Freimann und Kieferngarten warten, er war Richtung Klinikum Großhadern unterwegs. Währenddessen sollen Passagiere die Notverriegelung der Türen deaktiviert haben. Einige Fahrgäste verließen den Zug und liefen über den Gleisbereich. Weil der U-Bahn-Fahrer nicht erkennen konnte, ob sich noch Personen auf dem Gleis aufhalten, fuhr er nicht weiter. Aus Sicherheitsgründen wurde schließlich der Fahrstrom im gesamten Gleisbereich notabgeschaltet.

Mehrere Einsatzstreifen der Polizei sowie Kräfte der Feuerwehr kamen an den Einsatzort, um die Situation zu klären. Im Gleisbereich trafen sie mehrere Personen an und begleiteten sie zusammen mit den noch im Zug befindlichen Fahrgästen zu den Haltestellen Freimann und Studentenstadt. Verletzt wurde bei dem Vorfall niemand, aber die Polizei hat die Ermittlungen wegen des Missbrauchs von Nothilfeeinrichtungen aufgenommen.

Der Bahnverkehr musste für etwa eineinhalb Stunden gesperrt werden. An diesem späten Dienstagabend beförderte die U6 viele Fahrgäste, da der FC Bayern sein erstes Heimspiel in der Champions League gegen Dinamo Zagreb bestritt. Die betroffene Strecke führt vom Stadion in die Innenstadt.