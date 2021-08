Eine Frau wird in der U-Bahn bedrängt. Sie wehrt sich und bittet Umstehende um Hilfe, doch es dauert lange, bis ihr jemand beispringt. Wieso es immer wieder zu solchen Situationen kommt - und was die Polizei Betroffenen rät.

Von Joachim Mölter

Ein Montagnachmittag in München, eine U-Bahn stadteinwärts, je näher sie dem Zentrum kommt, desto voller wird der Waggon, und je enger es wird, desto mehr drückt ein Mann seinen Bauch von hinten an eine Frau. Er fängt an, ihr Sachen ins Ohr zu flüstern, die sie später als "unflätig" beschreibt; er fasst sie an, an der Hüfte, am Po. Ein Fall von sexueller Belästigung. Und auch einer von fehlender Zivilcourage.