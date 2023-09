Und weg ist sie, die U-Bahn, und nur die Lichtspuren bleiben. Den öffentlichen Nahverkehr in ganz München und drumherum auf Pump ausbauen, und dann schauen, wer was zahlt, geht das?

Von Klaus Ott

Die verwirrende bis verzwickte Lage beim Ausbau von Tram und U-Bahn in München lässt sich am besten am Beispiel der U5 beschreiben. Ende 2021 hat der Stadtrat die Verlängerung von Laim nach Pasing beschlossen. Seit Anfang 2022 wird gebaut. Doch wer das rund eine Milliarde Euro teure Projekt am Ende zahlt, ist noch völlig offen. Die zunehmend klamme Stadt hofft auf einen hohen Zuschuss aus Berlin; von der Bundesregierung. Die gibt über das Verkehrsministerium viel Geld für den Ausbau des öffentlichen Nahverkehrs im ganzen Land.