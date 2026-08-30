Im U-Bahnhof Therese-Giehse-Allee in Neuperlach ist ein 91-jähriger Mann bei einem Unfall ums Leben gekommen. Wie die Polizei berichtet, habe der Senior am Samstagmorgen gegen 5.40 Uhr vom Bahnsteig aus in den Tunnel der U5 geblickt. Dies sei auf Kameraaufnahmen zu erkennen.

Als eine U-Bahn eingefahren sei, habe diese den Münchner am Kopf getroffen. Dadurch sei der Mann auf den Bahnsteig geschleudert worden, wo er liegen blieb. Er habe so schwere Verletzungen erlitten, insbesondere ein schweres Schädel-Hirn-Trauma, dass er im Bahnhof gestorben sei. Die Polizei geht laut einer Sprecherin von einem Unfall aus, die Verkehrspolizei ermittelt. Der U-Bahnverkehr der Linie 5 wurde für zwei Stunden unterbrochen.