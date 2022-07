Drei etwa 20 bis 30 Jahre alte Männer haben am Samstagabend in einer Münchner U-Bahn Fahrgäste mit rechten Parolen angepöbelt und dabei den Nazi-Terror verharmlost. Unter anderem riefen sie "Geh doch nach Auschwitz". Laut Polizei trat das Trio "verbal aggressiv" auf, zunächst gegen 21.20 Uhr im Sperrengeschoss des U-Bahnhofs Münchner Freiheit in Schwabing, anschließend auch in einem Waggon der Linie 6 Richtung Innenstadt. Am Odeonsplatz stiegen die drei aus, die von Videokameras gefilmt wurden.

Ein Zeuge ging danach zu einer nahen Polizeiinspektion und zeigte den Vorfall an. Die Täter trugen Sportschuhe von Nike und Adidas, einer eine dunkelblaue Sweater-Jacke mit weißen Schriftzeichen, ein anderer eine weiße langärmlige Jacke der Marke Ralph Lauren. Das für politisch rechts motivierte Kriminalität zuständige Staatsschutzkommissariat 44 der Polizei (Telefon 089/29100) sucht Zeugen, die weitere Hinweise geben können.