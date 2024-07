Die Münchner U-Bahn fährt künftig an Wochenenden und vor Feiertagen die ganze Nacht hindurch. Vom 1. Januar 2025 an werden die Linien U1 bis U6 keine Betriebspause mehr einlegen, sondern durchgehend alle 30 Minuten fahren. Das gilt für die Nächte von Freitag auf Samstag und von Samstag auf Sonntag sowie jeweils vom Vortag in den Feiertag hinein. Dieses neue Angebot der Münchner Verkehrsgesellschaft (MVG) hat der Stadtrat am Dienstag einstimmig beschlossen.