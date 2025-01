In den vergangenen Wochen sind bei der Münchner U-Bahn immer wieder Fahrten ausgefallen. Der Grund: Unter der Woche standen zu wenig Züge zur Verfügung. Um wieder ein zuverlässiges und planbares Angebot zu bieten, reagiert die Münchner Verkehrsgesellschaft (MVG) und passt den Fahrplan auf zwei Linien bis auf Weiteres an. Das sieht dann so aus: Von Montag, 3. Februar, bis zunächst Freitag, 14. Februar, fährt die U4 ganztägig alle zehn Minuten. Die Verstärkung in der Hauptverkehrszeit auf einen Fünf-Minuten-Takt entfällt.