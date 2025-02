Gegen 23.15 Uhr geriet der 36-jährige Münchner mit einem 34-jährigen Mann in der U-Bahn in Streit. Worum es dabei ging, ist noch nicht bekannt. Eine Frau versuchte, die Kontrahenten zu beschwichtigen, was ihr zunächst auch gelang. Als die Frau aber an der Haltestelle Studentenstadt den Zug verließ, begann der Disput erneut und mündete schließlich in eine körperliche Auseinandersetzung. Dabei zog der 34-Jährige ein Taschenmesser und fügte seinem Kontrahenten mehrere Schnittwunden zu.

Andere Fahrgäste verständigten den Notruf. Als der Täter am Bahnhof Freimann den Zug verlassen wollte, wurde er von Polizeibeamten festgenommen. Sein Opfer blieb zunächst im Zug, am Bahnhof Fröttmaning wurde er vom Rettungsdienst entgegengenommen und in ein Krankenhaus gebracht. Gegen den Täter wird wegen gefährlicher Körperverletzung ermittelt.