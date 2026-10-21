Weil er drei andere Fahrgäste um etwas mehr Ruhe in der U-Bahn bat, ist ein 36 Jahre alter Mann aus München am Samstag zusammengeschlagen worden. Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, fuhr der Mann gegen drei Uhr nachts in einer U2 Richtung Feldmoching, als am Hauptbahnhof zwei Männer und eine Frau einstiegen, die sich „sehr lautstark verhielten“. Der 36-Jährige forderte sie daraufhin auf, leiser zu sein.

Kurz vor der Station „Am Hart“ griffen die drei den Mann dann unvermittelt an, schlugen ihn mit Fäusten ins Gesicht und traten gegen seinen Kopf und Oberkörper. Beim Stopp an der Haltestelle flüchtete das Trio. Der 36-Jährige erlitt bei der Attacke einen Nasenbeinbruch und Prellungen.

Die Polizei sucht nun nach Zeugen und bittet um Hinweise unter der Telefonnummer 089/29100. Die Tatverdächtigen werden als jeweils etwa 20 Jahre alt beschrieben. Die Männer seien schlank und jeweils kurzhaarig; einer habe eine schwarze Lederjacke getragen, der andere eine blaue Jacke. Die Frau habe eine kräftige Statur und tätowierte Beine, sie sei mit einem schwarzen Mantel und schwarzen Halbstiefeln bekleidet gewesen.