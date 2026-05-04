Zum Hauptinhalt springen

Zwischen Hauptbahnhof und KarlsplatzMann läuft durch U-Bahn-Tunnel –Zug reißt ihm fast den Arm ab

Ein 46-jähriger Mann lief am Hauptbahnhof in den Tunnel Richtung Karlsplatz – und wurde von einer vorbeifahrenden U-Bahn schwer verletzt (Symbolfoto).
Ein 46-jähriger Mann lief am Hauptbahnhof in den Tunnel Richtung Karlsplatz – und wurde von einer vorbeifahrenden U-Bahn schwer verletzt (Symbolfoto). Florian Peljak

Der 46-Jährige war am Hauptbahnhof über eine Absperrung in den Tunnel gelangt. Kurz darauf passierte eine U-Bahn die Strecke.

Einem 46-Jährigen aus dem Landkreis Fürstenfeldbruck ist am Sonntag von einer U-Bahn fast der linke Arm abgerissen worden. Der Unfall ereignete sich gegen 23 Uhr im U-Bahn-Tunnel zwischen Hauptbahnhof und Stachus, etwa 100 Meter vor der Station am Karlsplatz.

Wie die Polizei berichtete, war der Mann aus noch unbekanntem Grund am Hauptbahnhof über eine Absperrung geklettert und in den U-Bahn-Tunnel gegangen – offenbar, ohne dass es jemandem auffiel. Kurz darauf fuhr ein Zug durch den Tunnel und streifte den Mann an der linken Körperseite. Nach Polizeiangaben bemerkte der Zugführer die Kollision nicht.

Dem 46-Jährigen gelang es noch, den Tunnel am Stachus zu verlassen und an die Oberfläche zu kommen. Dort wurden Passanten auf seine stark blutenden Verletzungen aufmerksam und verständigten den Notruf. Der mutmaßlich unter Drogeneinfluss stehende Mann konnte zunächst keine Angaben machen, die Münchner Verkehrspolizei ermittelt.

© SZ - Rechte am Artikel können Sie hier erwerben.
Zur SZ-Startseite

Streit um Unterhalt
:Wieder einmal juristischer Ärger für Boris Becker

London, Mailand, München: Wo und mit welchen Mitteln Deutschlands bekannteste Tennisgröße und seine ehemalige Frau Lilly über die Unterhaltszahlungen für den gemeinsamen Sohn streiten.

SZ PlusVon René Hofmann und Susi Wimmer

Lesen Sie mehr zum Thema

SZ Stellenmarkt
:Entdecken Sie attraktive Jobs

In anspruchsvollen Berufsfeldern im Stellenmarkt der SZ.

  • Medizin, Gesundheit & Soziales
  • Tech. Entwicklung & Konstruktion
  • Consulting & Beratung
  • Marketing, PR & Werbung
  • Fahrzeugbau & Zulieferer
  • IT/TK Softwareentwicklung
  • Tech. Management & Projektplanung
  • Vertrieb, Verkauf & Handel
  • Forschung & Entwicklung
Jetzt entdecken

Exklusive Gutscheine für SZ-Abonnenten:

Zur SZ-Startseite