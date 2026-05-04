Einem 46-Jährigen aus dem Landkreis Fürstenfeldbruck ist am Sonntag von einer U-Bahn fast der linke Arm abgerissen worden. Der Unfall ereignete sich gegen 23 Uhr im U-Bahn-Tunnel zwischen Hauptbahnhof und Stachus , etwa 100 Meter vor der Station am Karlsplatz.

Wie die Polizei berichtete, war der Mann aus noch unbekanntem Grund am Hauptbahnhof über eine Absperrung geklettert und in den U-Bahn-Tunnel gegangen – offenbar, ohne dass es jemandem auffiel. Kurz darauf fuhr ein Zug durch den Tunnel und streifte den Mann an der linken Körperseite. Nach Polizeiangaben bemerkte der Zugführer die Kollision nicht.

Dem 46-Jährigen gelang es noch, den Tunnel am Stachus zu verlassen und an die Oberfläche zu kommen. Dort wurden Passanten auf seine stark blutenden Verletzungen aufmerksam und verständigten den Notruf. Der mutmaßlich unter Drogeneinfluss stehende Mann konnte zunächst keine Angaben machen, die Münchner Verkehrspolizei ermittelt.