Die Opfer waren Frauen zwischen 16 und 33 Jahren. Der Täter näherte sich ihnen im Zug und berührte sie jeweils über der Kleidung im Intimbereich. Aller vier Frauen erstatteten Anzeige. Aus Überwachungskameras erhielt die Polizei Aufnahmen des Verdächtigen.

Der Tatverdächtige hatte im Januar 2024 ein weiteres Sexualdelikt begangen. Dieses Mal geschah die Tat in einem Fitnessstudio in Neuhausen. Dort hatte er sich vor einer Frau entblößt und sexuelle Handlungen an sich vorgenommen. Er wurde angezeigt, von der Polizei vernommen und danach wieder entlassen. Mit den Taten in der U-Bahn wurde er zunächst nicht in Verbindung gebracht.

Mit den Bildern aus den Überwachungskameras erließ das Amtsgericht einen Beschluss zur Öffentlichkeitsfahndung. Kurz danach wurde der Verdächtige zu einer weiteren polizeilichen Vernehmung wegen des Vorfalls im Fitnessstudio geladen. Dort wurde er als mutmaßlicher Täter aus der U-Bahn identifiziert. Er wurde wegen sexueller Belästigung angezeigt.