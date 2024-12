Die Auslösung einer Wasser-Vernebelungsanlage in einem Zug der U-Bahnlinie 6 war am Freitagmorgen verantwortlich für eine Störung des Fahrbetriebs. Wie die Feuerwehr mitteilt, wurde sie gegen 9.20 Uhr wegen einer angeblichen Rauchentwicklung in einem Zug am Bahnhof Poccistraße alarmiert.