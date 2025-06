Die U-Bahn-Linie U6 fährt seit Freitagvormittag wieder auf der ganzen Linie. Nachdem am Donnerstagnachmittag eine U-Bahn entgleist war, musste die Linie zwischen Partnachplatz und Implerstraße unterbrochen werden. Bei einer Rangierfahrt war ein Zug mit geringer Geschwindigkeit aus den Schienen geraten. Dabei wurden Teile der Gleisanlage und der Stromschiene beschädigt. Zu dem Zeitpunkt waren keine Fahrgäste im Fahrzeug. Der Fahrer blieb unverletzt und wurde im Anschluss vom hauseigenen Kriseninterventionsteam betreut.

Wegen des Unfalls konnte die U-Bahn-Station am Harras vorläufig nicht angefahren werden. Die Münchner Verkehrsgesellschaft (MVG) richtete zwischen Implerstraße und Partnachplatz einen Schienenersatzverkehr mit Bussen ein. Die U-Bahn verkehrte derweil auf der Linie 6 im Pendelbetrieb – im südlichen Abschnitt zwischen Klinikum Großhadern und Partnachplatz, im nördlichen Abschnitt zwischen Garching-Forschungszentrum und Implerstraße. Von dort wurde sie bis zur Haltestelle Fürstenried West umgeleitet.

Zunächst ging die MVG davon aus, dass die Reparatur sich bis zum späten Freitagabend, 23 Uhr, hinziehen würde. Dann ging es doch schneller als gedacht: Die Reparaturarbeiten an Gleisen und Stromschiene konnten noch in der Nacht erfolgreich abgeschlossen werden. Wie es zu der Entgleisung gekommen ist, war auch am Freitagmorgen noch unklar. Man untersuche den Fall „mit Hochdruck“, teilte die MVG auf Nachfrage mit.