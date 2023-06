So laufen die Bauarbeiten im U-Bahntunnel der U3 und U6

Nahverkehr in München

Die Fahrgäste kostet es Nerven, die Stadtwerke Millionen: Was im U-Bahntunnel der U3 und U6 gerade getauscht wird - und wie die Arbeiten vorankommen. Ein Besuch im Untergrund.

Von Andreas Schubert

Der Lärm der Lüftung ist ohrenbetäubend. Doch Lüftung ist aus Sicht von Ingenieuren bei der Größe der Maschine und ihres Sounds ein eher verniedlichendes Wort. Was sie hier unten in der U-Bahnröhre zwischen Sendlinger Tor und Goetheplatz eingebaut haben, nennt sich Bewetterungsanlage. Und dieses riesige Ding, das sich anhört wie eine Flugzeugturbine, sorgt dafür, dass die Luft hier unten genauso gut ist wie an der Oberfläche.