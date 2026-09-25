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Münchner NahverkehrErst der Ellbogencheck, dann die große Liebe

Lesezeit: 1 Min.

Als Kontaktbörse nicht zu unterschätzen: Im vollen Ersatzbus wird es kuschelig.
Als Kontaktbörse nicht zu unterschätzen: Im vollen Ersatzbus wird es kuschelig.
Foto: Stephan Rumpf

Anbandeln ohne Wiesn? Das geht bald wieder in überfüllten Pendelbussen, wenn die U-Bahn wegen Bauarbeiten stillsteht. Besonders eine Linie hat sich als „Love Line“ etabliert.

Glosse von Andreas Schubert

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Nur noch eine gute Woche, bis sich die Wiesn für heuer wieder erledigt hat. Dann geht es endlich wieder weiter mit den Bauarbeiten an U3 und U6. Und weil die Stadtwerke (SWM) zurzeit gar so gern an der U-Bahn herumwerkeln, werden auch gleich U4 und U5  unterbrochen – wennschon, dennschon.

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Serie „Wie hast du dich verändert?“
:Spaßvögel verzweifelt gesucht

Früher konnten sich Sänger, Fußballstars und Politiker auf dem Oktoberfest auch mal danebenbenehmen. Heute geht es vor allem darum, permanent schöne Bilder zu liefern. Wie hast du dich verändert, Wiesn-Promi?

SZ PlusVon Christian Mayer

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