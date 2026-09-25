Anbandeln ohne Wiesn? Das geht bald wieder in überfüllten Pendelbussen, wenn die U-Bahn wegen Bauarbeiten stillsteht. Besonders eine Linie hat sich als „Love Line“ etabliert.

Nur noch eine gute Woche, bis sich die Wiesn für heuer wieder erledigt hat. Dann geht es endlich wieder weiter mit den Bauarbeiten an U3 und U6. Und weil die Stadtwerke (SWM) zurzeit gar so gern an der U-Bahn herumwerkeln, werden auch gleich U4 und U5 unterbrochen – wennschon, dennschon.