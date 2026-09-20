Die gute Nachricht für Fahrgäste der Münchner U-Bahn: Von diesem Samstag bis zum 4. Oktober fahren die Linien U3 und U6 wieder durch und halten auch an allen Stationen. Weil der Schienenersatzverkehr (SEV) an der Oberfläche nicht mehr gebraucht wird, ist die vorübergehende Busspur auf dem Radstreifen in der Lindwurmstraße wieder abgeschafft.

Die schlechte Nachricht: Die Bauarbeiten an den Bahnhöfen Poccistraße und Goetheplatz gehen nach der Wiesn von Montag, 5. Oktober, bis Freitag, 27. November, wieder weiter. In dieser Zeit fährt immerhin alle zehn Minuten ein Pendelzug zwischen Goetheplatz und Implerstraße, ohne Halt in der Poccistraße. Der Schienenersatzverkehr (SEV) an der Oberfläche wird in reduzierter Form wieder aufgenommen. Ob es dann wieder eine Busspur braucht, ist noch offen.

Ob der Radweg in der Lindwurmstraße wieder als Busspur dienen muss, ist noch offen. Robert Haas

Schlechte Nachricht Nummer zwei: Vom 5. Oktober an ist auch der Betrieb der Linien U4, U5 und U8 wegen verschiedener Bauarbeiten stark eingeschränkt. Bis Sonntag, 8. November, gilt folgender Fahrplan: Die U5 fährt nur zwischen Laimer Platz und Neuperlach Zentrum, von dort fahren Ersatzbusse bis Neuperlach Süd weiter und umgekehrt.

Die U8 wird auf den Linienweg der U2 umgeleitet und fährt ab Innsbrucker Ring über Trudering zur Messestadt Ost. Die Bahnhöfe Michaelibad, Quiddestraße und Neuperlach Zentrum entfallen und sind mit der U5 erreichbar. Die Münchner Verkehrsgesellschaft (MVG) empfiehlt als Alternative die S-Bahn-Linie S5, die die Bahnhöfe Neuperlach Süd, Giesing, Ostbahnhof und den Hauptbahnhof im 20-Minuten-Takt verbindet.

Für die U4 gelten von Montag, 5. Oktober, bis voraussichtlich Freitag, 27. November, folgende Änderungen: Sie wird zwischen Max-Weber-Platz und Odeonsplatz unterbrochen. Der Halt am U-Bahnhof Lehel entfällt. Die U4 fährt in zwei Abschnitten zwischen Arabellapark und Max-Weber-Platz sowie zwischen Odeonsplatz und Westendstraße über Hauptbahnhof.

Die U5 fährt in Richtung Laimer Platz am Max-Weber-Platz ohne Fahrgastwechsel durch. Der Max-Weber-Platz ist ab Ostbahnhof mit der Tram 21 in Richtung Westfriedhof zu erreichen.

Ab Arabellapark können Fahrgäste die Innenstadt umsteigefrei mit den Tramlinien 16 und 17 erreichen. Die Tram 16 fährt in dieser Zeit montags bis freitags zwischen 6 und 21 Uhr zwischen St. Emmeram und Romanplatz.



Am Max-Weber-Platz können Fahrgäste auch auf die Tramlinien 19 Richtung Pasing Bahnhof und 21 Richtung Westfriedhof ausweichen, die nahezu parallel zur U5 in Richtung Innenstadt fahren.

Grund für die Einschränkungen: Im Bereich des U-Bahnhofs Neuperlach Süd erneuern die SWM vier Weichen und eine Weichenkreuzung. An den U-Bahnhöfen Therese-Giehse-Allee und Neuperlach Süd sowie an der Betriebsanlage Neuperlach Süd und den Tunneln zwischen den Bahnhöfen setzen die SMW rund 35 weitere Maßnahmen zur Modernisierung und Instandhaltung um.

Komplexer Austausch der Rolltreppen

Am U-Bahnhof Max-Weber-Platz tauschen die SWM zwei Rolltreppen aus. Diese Arbeiten dauern mehrere Wochen, da sie komplex seien, wie die MVG auf Nachfrage mitteilt: Bevor die alten Rolltreppen einzeln ausgebaut werden können, müssen verschiedene Bauteile im Bahnhof demontiert werden. Die Arbeiten werden in bis zu zwölf Metern Höhe vorgenommen. Dazu ist es notwendig, ein Gerüst im Gleis aufzubauen. Der Abbau und Abtransport der Rolltreppen dauert mehrere Nächte.

In diesem Zustand können die Befestigungspunkte der Fahrtreppen überprüft werden. Je nach Zustand könnten dann weitere Instandsetzungsarbeiten erforderlich werden, bevor die neuen Anlagen eingebaut werden können.

Im Anschluss daran werden die neuen Fahrtreppen angeliefert, im Gleisbereich vormontiert und nacheinander ebenfalls in mehreren Nächten jeweils als komplette Einheit in den Fahrtreppenschacht eingehoben. Danach werden die Fahrtreppen ausgerichtet, befestigt und technisch in Betrieb genommen.

Insbesondere sicherheitsrelevante Arbeiten, wie Hebevorgänge und Arbeiten mit möglicher Auswirkung auf den laufenden U-Bahn-Betrieb, können laut MVG nur in der nächtlichen Betriebspause erfolgen. Gleichzeitig müssten jederzeit die Anforderungen an Betriebssicherheit, Brandschutz und Entfluchtung des Bahnhofs eingehalten werden. „Diese Randbedingungen bestimmen maßgeblich den Bauablauf und erklären, warum die Erneuerung der Fahrtreppen einen längeren Zeitraum in Anspruch nimmt“, teilt ein MVG-Sprecher mit.

Zur Frage, warum die Arbeiten gleichzeitig zu den Arbeiten an der U3 und U6 stattfinden und nicht zeitversetzt, teilt die MVG mit: „Grundsätzlich stehen für Maßnahmen, für die eine U-Bahn-Sperrung notwendig ist und die einen Ersatzverkehr notwendig machen, nur wenige Bauzeitfenster zur Verfügung.“