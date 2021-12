Kolumne von Lillian Ikulumet

Münchner Nachbarn. In meinen Augen hatte diese Spezies der Gesellschaft jahrelang die Funktion des Spielverderbers. Ich hatte das Gefühl, als sei diese Stadt von Menschen bevölkert, die Allergien gegen Lautstärke, Gerüche oder Nachwuchs zu ihren Kernkompetenzen zählen. Feiern, grillen oder ein Kind großzuziehen sind die verlässlichen Reizauslöser fast aller Allergiker. Ich hätte nie gedacht, dass sich an diesem Bild einmal etwas ändern würde.

Nun, nachdem ich vor einem guten Jahr meine wunderschöne neue Wohnung bezogen hatte, überkam mich das Gefühl, mein Daheim gemütlicher aussehen lassen zu müssen. Ich ging also mit meiner kleinen Taliah auf Einkaufstour, um Dinge zu kaufen, die im Prinzip zu den verzichtbarsten der Welt zählen: Zimmerpflanzen. Noch vor einigen Jahren hätte ich Geld dagegen gewettet, dass ich jemals einen Einkaufswagen durch ein Gartencenter schiebe.

Ich war fast ein wenig aufgeregt. Meine Tochter schien mir hingegen super begeistert zu sein von all den Pflanzen. Sie nahm mir nicht wenige Entscheidungen ab, indem sie mir befahl, jene zu kaufen, die ihr gefielen. Orchideen, Drachenbaum, Palmlilien und ein Zitronenbäumchen. Beim Verlassen des Gartencenters erblickte ich in der Glastür unser Spiegelbild und musste fast losprusten. Wie deutsch willst du eigentlich noch werden? Nicht, dass ich am Ende auch noch anfange, auf Pünktlichkeit Wert zu legen.

Detailansicht öffnen Lillian Ikulumet hat zum ersten Mal Grünpflanzen für ihre Wohnung gekauft. Illustration: Bernd Schifferdecker

Als ich in dieses Land gekommen war, dachte ich, die Deutschen seien verrückt, sich kostspielige Pflanzen in die Wohnung zu stellen und sie dann im Urlaub von Ersatzpflegern betreuen zu lassen. Wo ich herkomme, würde man in Abwesenheit nicht so einfach einem Nachbarn den Schlüssel zu seiner Wohnung gewähren. Nicht wenige Ugander würden ihre Wohnung mit dem größten und sichersten Vorhängeschloss verriegeln.

Hier kommen wir nun zum Dilemma. Über Weihnachten packen Taliah und ich auch dieses Jahr unsere Koffer und fahren in den Urlaub. Nur: Wer kümmert sich währenddessen um unsere Pflanzen, damit sie nicht vertrocknen? Taliah, die unsere Pflänzchen täglich wässert, würde sonst sicherlich Tränen vergießen. Und womöglich kommende Urlaube verweigern.

So hat meine Mission begonnen, einen Nachbarn zu finden, der dieses Schreckensszenario verhindert. Einer, der die Töpfe mit dosierten Wassertropfen ausstattet, den Briefkasten von Papier befreit - und im Fall der Fälle dem Mann vom Gasablesetermin die Tür öffnet. Bisher beschränkt sich der Kontakt zu meinen neuen Nachbarn noch auf höfliches Grüßen. Das ist besser als eine allergische Reaktion. Noch schöner wäre aber, wenn ich in der Nachbarschaft einen Menschen im grünen Geiste finde, der ebenfalls einen Aushilfsgärtner für Ferienzeiten sucht.