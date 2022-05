Typisch deutsch:Menschen, die auf Zettel starren

Kolumne von Mohamad Alkhalaf, München

Meine Premiere im Supermarkt geschah Tage nach meiner Ankunft in Deutschland. Eine Frau aus dem Flüchtlingshelferkreis begleitete mich, sie kam mit Brille und Zettel. Ich fragte mich: Will sie ein Rezept aus der Apotheke? Es ging dann doch in den Supermarkt.

Meine Begleiterin zückte das Papier und schob ihre Brille zurecht. Ich sah mich um. Hier eine Frau mit Zettel, da ein grauhaariger Mann mit Stock - und Zettel. Und ein Knirps, auch er mit Zettel! Überall Menschen, die auf Zettel starren. Ich fühlte mich kurz wie in einer Welt von Mutanten. Kommen sie jetzt alle auf mich zu, mit monotonen Stimmen und leeren Augen: Wooo ist dein Zetteeel?

Manchmal hat man seine Gedanken nicht restlos im Griff. Da kann man noch so sehr mit seinem Kopf vertraut sein. Die Menschen in München sind sich dieser menschlichen Schwäche offenbar bewusst. Die Zettel im Supermarkt entpuppten sich damals als Gedächtnisstütze. Sogenannte Einkaufslisten, damit die Einheimischen nicht den Dill vergessen, oder die Knöchelsülze. Innerlich feixte ich. So einen Einkauf hat man doch im Kopf. Meine Begleiterin sagte irgendwas wie schauma moi.

In Syrien kauften wir im Krieg mangels Geld nicht viele Sachen, nur das Nötigste. Als ich klein war, beauftragte mich meine Mutter oft mit dem Einkauf. Die Lebensmittel merkte ich mir durch Reime. Die deutsche Version davon klänge etwa so: Ich mag Hähnchen und Bayern München! Oder: Ich kaufe Petersilie und krieg eine Medaille! Manchmal kaufte ich auch Sachen, die nicht unbedingt notwendig waren. Das brachte mir einige Male erhebliche Kritik zu Hause ein, weswegen ich mich meist doch an die gereimte Liste im Kopf hielt.

Und hier in Bayern? Sogar beim Einkaufen haben die Leute ihre Brille auf der Nase. Mir reichte längst die papiergewordene Bürokratie in der Arbeit und beim Landratsamt. Ich hatte nicht das Bedürfnis, auch noch meine Einkaufspläne auf Papier zu verewigen. Ich war ein Einkaufszettel-Verweigerer. Ein Gedächtnis-Fundamentalist.

Nun, irgendwas fehlte dann doch immer. In meinen ersten Tagen in Deutschland ging ich bis zu fünfmal am Tag in den gleichen Supermarkt. Die Kassierer kriegten sich kaum mehr ein. Es gab Tage, da verbrachte ich mehr Zeit in den Kassenschlangen als in meiner Wohnung.

Trotzdem blieb ich stur wie ein syrisches Steppenschaf. Keinen Buchstaben schreibe ich auf irgendeinen Zettel. Stattdessen ging ich dazu über, den offenen Kühlschrank mit dem Handy zu fotografieren und auf dieser Grundlage im Supermarkt zu entscheiden, was fehlte.

Dann aber fing ich an, fest zu arbeiten. Termine, Besuche, Pläne. Mein Kopf wurde zum Trichter und siebte nach Relevanz aus. So vergaß ich das Fotografieren des Kühlschranks, oder der Stand war nicht mehr aktuell. Ich stand in meiner Küche, und hatte weder Öl noch Butter zur Hand. Und so beugte ich mich der Realität.

Die Dinge haben sich geändert. Wer die Schlange an der Kasse bezwingen möchte, muss sich mit einem Stück Papier und Stift rüsten. Ich male inzwischen Einkaufszettel. Sauber geordnet, in Schönschrift. Meine Listen sind regelrechte Kunstwerke aus Buchstaben und Bildern. Mein Bruder, der seit kurzem auch in Deutschland lebt, kam neulich mit in den Supermarkt. Er machte ironische Bemerkungen über mein Zettel-Gehabe. Ich dachte mir: Schauma moi.

Ihre Flucht hat drei Journalistinnen und Journalisten nach München geführt. In der wöchentlichen Kolumne "Typisch deutsch" schreiben sie, welche Eigenarten der neuen Heimat sie mittlerweile übernommen haben.