Aus für Tunnel durch den Englischen Garten / Hunderte Minderjährige am Hauptbahnhof gestrandet

Einen Tunnel durch den Englischen Garten - wie in der Grafik rechts zu sehen - wird es wohl nicht geben. Es bleibt bei einer Straße, die die Nord- und Südhälfte des Parks durchschneidet.

Von Andreas Schubert

Den Englischen Garten erlebe ich gerne auf unterschiedliche Weise. Wenn nicht gerade durchgeknallte Jugendliche mit Bierflaschen um sich werfen und einen Polizei-Großeinsatz provozieren, mag ich an schönen Sommerabenden den Trubel in der Nähe des Monopteros. Wenn ich lieber meine Ruhe habe, lasse ich mich mit einem Buch und einer Picknickdecke im Nordteil des Parks nieder, der sehr viel friedlicher und unberührter ist.

Dass es überhaupt einen Nord- und einen Südteil gibt, ist der autofreundlichen Verkehrspolitik der Sechzigerjahre zu verdanken. Damals schlug man für den Autoverkehr brachial eine Schneise durch das Gartendenkmal, das mit 375 Hektar einer der größten Stadtparks der Welt ist. Der damalige Oberbürgermeister Hans-Jochen Vogel bereute später diese Entscheidung und setzte sich wie auch andere Prominente für die Wiedervereinigung des Parks ein. Die Idee dazu hatte das Schwabinger Architektenehepaar Hermann Grub und Petra Lejeune, die jahrelang unermüdlich für den Lückenschluss warben - letztlich vergeblich.

Denn nachdem der Stadtrat 2017 einstimmig den Bau eines Tunnels beschlossen hatte, kam nun das Aus für das Projekt: Die grün-rote Rathausmehrheit will den Tunnel nicht mehr bauen, da laut Baureferat rund 890 große Bäume gefällt werden müssten (eine Zahl, welche die Initiatoren stark anzweifeln). Die vom Bund als "Nationales Projekt des Städtebaus" eingestufte Wiedervereinigung bleibt also ein Traum. Noch viele, viele Jahre werden Autos mitten durch den Park rollen, auch wenn viele, speziell bei den Grünen, davon träumen, dass es schon bald gar keine Kraftfahrzeuge mehr gibt und der Tunnel dann sowieso überflüssig wird.

Ein Pro und Contra zum Tunnel-Aus lesen Sie hier: Eine kurzsichtige Entscheidung oder eine vernünftige Entscheidung.

DER TAG IN MÜNCHEN

Hunderte Minderjährige sind in München gestrandet Am Hauptbahnhof kommen fast im Stundentakt Menschen aus der Ukraine an, vor allem Mütter mit Kindern. Doch manche Minderjährige werden offenbar auch mit anderen Begleitern von ihren Eltern auf die Flucht vor dem Krieg geschickt.

Fast jede zweite Kita wegen Streiks geschlossen Etwa 1000 Erzieherinnen und Erzieher folgen dem Aufruf der Gewerkschaft Verdi und protestieren auf dem Königsplatz. Elternvertreter kritisieren den Ausstand.

"Wir sind entsetzt ob dieser Untätigkeit" Der Betroffenenbeirat der Erzdiözese kritisiert, dass Kardinal Marx seit der Veröffentlichung des Missbrauchsgutachtens "keinerlei Aktivitäten" zur Aufarbeitung des Skandals habe erkennen lassen. Das Gremium fordert ihn auf, schnell zu handeln.

Die Bürokratie als Sanierungsbremse Mehr Wohnungen und Grün im Bahnhofsviertel? Geht nicht, heißt es oft, auch weil das Quartier im Flächennutzungsplan als sogenanntes Kerngebiet ausgewiesen ist. Der Bezirksausschuss will das mit einer Umwidmung ändern.

MÜNCHEN ERLESEN

Restaurants in München | Bars in München | Frühstück und Brunch

Zu den Landkreisen: Bad Tölz-Wolfratshausen | Dachau | Ebersberg | Erding | Freising | Fürstenfeldbruck | München | Starnberg