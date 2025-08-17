Ein Geisterfahrer hat im Tunnel des Altstadtrings einen Unfall verursacht. Wie die Polizei berichtet, sei am Samstagmorgen gegen 5.20 Uhr ein 48-jähriger Münchner mit seinem Hyundai vom Oskar-von-Miller-Ring aus auf der falschen Spur in den Tunnel gefahren.

Als Geisterfahrer habe er Richtung Prinzregentenstraße fast den ganzen Tunnel durchfahren, ehe er mit dem Renault eines 52-jährigen Münchners kollidierte, bei dem eine 51-jährige Frau im Wagen saß. Alle drei Autoinsassen seien mit leichten Verletzungen in Kliniken transportiert worden.

Hinweise, dass der Unfallverursacher alkoholisiert gewesen sei, gebe es nicht. Die beiden Fahrzeuge seien abgeschleppt worden. Durch den Zusammenstoß sei laut Polizei auch die Wand des in den vergangenen Jahren sanierten Tunnels leicht beschädigt worden.