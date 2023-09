Studiengebühren an der TUM

Studiengebühren ja, aber nur für Personen aus Nicht-EU-Ländern. Das, so die Ansicht der TU München, sei gerechtfertigt. Dabei hat sie das Geld gar nicht nötig - und vergrault am Ende mit dieser Form der Diskriminierung wertvolle Studierende.

Von Sebastian Krass

Im ersten Moment könnte man denken: Jawoll, richtig so, dass Menschen aus China, Saudi-Arabien oder Brasilien künftig 2000 bis 6000 Euro pro Semester zahlen müssen, um an der Technischen Universität München (TUM) studieren zu können. Schließlich profitieren sie vom guten Lebens- und Lehrumfeld, das mit deutschen Steuergeld bezahlt wird. Doch die Entscheidung der TUM, von Herbst 2024 an Gebühren von Studierenden aus Nicht-EU-Ländern zu verlangen, ist falsch.