Die geschasste Leitende Oberärztin Katrin E. hatte einen Prozess gegen ihre Entlassung am sportmedizinischen Campus in München „auf ganzer Linie“ gewonnen, wie es ein Richter formulierte. Doch kurz darauf kündigten ihr TUM und Freistaat wieder.

Oberärztin Katrin E. arbeitete nach der Entscheidung des Gerichts nur kurz wieder am Sportcampus der TUM, dann wurde sie erneut entlassen.

Seit zweieinhalb Jahren tobt der Konflikt zwischen der Leitenden Oberärztin Katrin E. und Chefarzt Professor Martin H. am von vielen Spitzensportlern frequentierten Campus für präventive Sportmedizin und Sportkardiologie der Technischen Universität München (TUM). Sie wirft ihm einen tätlichen Übergriff vor, den er bestreitet.