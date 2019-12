Am Campus der TU München in Garching soll ein von SAP gesponsorter Neubau entstehen.

Die Technische Universität München (TUM) und der Softwarekonzern SAP werden in Zukunft noch enger als bisher zusammenarbeiten. Bei einer Pressekonferenz am Montag erklärten beide Seiten, sie wollten mit einer auf mehrere Jahrzehnte angelegten Zusammenarbeit im Bereich Künstliche Intelligenz (KI) und maschinelles Lernen die "Technologierevolution der Digitalisierung vorantreiben". SAP und TUM sprechen von ihrer Zusammenarbeit als deutschlandweit umfangreichste Partnerschaft zwischen einem Unternehmen und einer Universität.

Konkret sieht das so aus: SAP investiert rund 100 Millionen Euro in einen Forschungsneubau auf dem Gelände des Campus der TUM in Garching. Dort sollen dann 600 Mitarbeiter von SAP und 120 Mitarbeiter der TUM arbeiten. Sie sollen auch gemeinsam an Themen wie dem Internet der Dinge, Robotik und Mobilität forschen.

"Diese Industry-on-Campus-Partnerschaft vereint die führenden Kompetenzen aus Wissenschaft und Wirtschaft in einzigartiger Weise", sagt Thomas Hofmann, Präsident der TU München. Gemeinsam unterstütze man den Freistaat Bayern in der Umsetzung seiner Hightech-Agenda. Hofmann sieht in dieser neuen Zusammenarbeit mit SAP "den bisher größten Meilenstein" in der Umsetzung der Exzellenzstrategie TUM 2030.

"Die TUM betreibt Forschung von Weltrang und genießt in der Informatik und Wirtschaftsinformatik einen herausragenden Ruf", sagt Thomas Saueressig aus dem SAP-Vorstand. Es entstehe ein Mehrwert für beide Partner, die Zusammenarbeit stärke den Standort München und schaffe neue Möglichkeiten für Talente.

Verbindungen zwischen der TUM und SAP gibt es seit 2003. Damals begann die Zusammenarbeit mit einem Hochschulkompetenzzentrum, einer Initiative von SAP, Sun Microsystems und der TU München. Das Zentrum gibt es immer noch, es entwickelt unter anderem SAP-Lösungen für andere Universitäten und wird von Helmut Krcmar geleitet, dem Inhaber des Lehrstuhls für Wirtschaftsinformatik an der Fakultät für Informatik der TUM.

Wie sich die TUM finanziert Die Technische Universität München (TUM) arbeitet mit mehreren Unternehmen zusammen. Die Firma General Electric hat schon im Jahr 2004 ein Forschungsinstitut auf dem Campus in Garching eröffnet. Die Siemens AG fördert unter anderem mit mehr als zwei Millionen Euro sechs Forschungspreise im Bereich Robotik und Computersimulation, im Februar schlossen die TUM und Google eine Partnerschaft. Und im Januar 2019 gab die TU bekannt, dass Facebook 6,5 Millionen Euro für ein Institut bereitstellt, um die ethischen Implikationen der Künstlichen Intelligenz zu erforschen. Die TU selbst gibt an, jedes Jahr mehr als 1000 Forschungsverträge mit Partnern aus Wissenschaft und Wirtschaft abzuschließen. Im Geschäftsjahr 2018 hatte die TU einen Etat von rund 1,6 Milliarden Euro. Rund 938 Millionen Euro nahm die Universität ein, rund 615 Millionen Euro die zur TU gehörenden Kliniken. Die Einnahmen setzen sich aus einem Staatszuschuss von 559,1 Millionen Euro und Drittmitteln von 306 Millionen Euro zusammen - und den Einnahmen, die zum Beispiel Labore erwirtschaften. Die drei größten Posten bei den Drittmitteln: 108,2 Millionen Euro von der Deutschen Forschungsgemeinschaft und 69,3 Millionen Euro vom Bund. 48,3 Millionen kamen aus der privaten Wirtschaft.

Er kenne das Unternehmen SAP seit 1983, sagt Krcmar. "Ich fand es wichtig, die Studierenden mit der praktischen Umsetzung der Systeme in Kontakt zu bringen." Deswegen habe sich die TUM damals um das Zentrum beworben. Die neue Zusammenarbeit sieht er als Chance. "Durch die räumliche Nähe entsteht unkompliziert ein direkter Kontakt. Wir können uns ohne Aufwand austauschen. Inhaltlich ist das aber getrennt."

Kooperationen zwischen Universitäten und Wirtschaftsunternehmen stehen immer wieder in der Kritik. Der Vorwurf: Die Unabhängigkeit der Forschung werde damit infrage gestellt. Der Professor für Wirtschaftsinformatik Krcmar wehrt sich gegen diesen Vorwurf. Es sei keinesfalls so, dass SAP der TUM diktiere, woran in Zukunft geforscht werden soll, sagt er. SAP komme an den Campus, weil die TUM interessante Ideen entwickle, die das Unternehmen so nicht habe. "Wir sind nicht die verlängerte Werkbank einer großen Firma." Der Austausch funktioniere in beide Richtungen.

Der Campus in Garching werde dank der Zusammenarbeit mit SAP zum führenden europäischen Standort in der Daten- und Informationstechnologie, sagte TUM-Präsident Hofmann - zusammen mit dem neuen Fraunhofer-Institut, dem Forschungsneubau des Zentrums für Quantentechnik und der Verlagerung der Fakultät Elektrotechnik und Informationstechnik an den Campus Garching. Unisprecher Marsch bezeichnete die Ansiedlung von SAP auf dem Campus als "wichtigen Mosaikstein im Ausbau der KI-Forschung". Die Fakultät für Informatik ist mit 6000 Studierenden inzwischen die größte TUM-Fakultät.

Was genau in den Verträgen zwischen SAP und der TUM steht, ist nicht bekannt. Die Verträge sind - wie auch die anderen Kooperationsverträge mit der Wirtschaft - nicht öffentlich. Mit den Partnern der TUM sei Vertraulichkeit vereinbart, sagte der Sprecher der Uni, Ulrich Marsch. In den Verträgen stehe unter anderem, welche Themen man erforschen wolle, auch Details zu den Forschungen würden darin erwähnt. Wären die Verträge öffentlich, könnten konkurrierende Unternehmen diese Informationen nutzen, um herauszufinden, woran das Unternehmen in Zukunft arbeiten wird.

Erst am Freitag hat eine der Süddeutschen Zeitung vorliegende schriftliche Vereinbarung zwischen Facebook und der TU München neuen Anlass für Zweifel an der Unabhängigkeit des Instituts gegeben. Facebook bezuschusst das im Oktober eröffnete Ethik-Institut. Im Januar dieses Jahres hatte das Silicon-Valley-Unternehmen der Uni 7,5 Millionen Dollar in Aussicht gestellt. Laut der Vereinbarung überweist Facebook das Geld jedoch in jährlichen Tranchen in Höhe von 1,5 Millionen Dollar. In dem von Facebook aufgesetzten Dokument, das eher eine Schenkung beschreibt, als dass es Vertrag ist, wird nur von einer "erwarteten Fünf-Jahres-Dauer" geschrieben und einer "Soll"-Summe von insgesamt 7,5 Millionen Dollar. Der Institutsleiter Christoph Lütge wies die Kritik mit dem Argument ab, er finde es "wesentlich vertrauenswürdiger, Geld von einem Unternehmen zu nehmen als von einer Einzelperson".

Auch die Kooperation zwischen TUM und SAP wird verteidigt. Die strategische Forschungspartnerschaft sei für den Wissenschafts- und Technologiestandort Bayern ein großer Gewinn, sagte Bayern Wissenschaftsministern Bernd Sibler (CSU). Die TUM zeige, wie eine unternehmerische Universität ihr Potenzial bestmöglich ausschöpfen und die Forschung zu Zukunftsthemen entscheidend mit voranbringen könne.

Die Verbindungen zwischen SAP und der TUM gingen in der Vergangenheit auch über die Forschung hinaus: Klaus Tschira, einer der Gründer von SAP, besuchte 2014 die TU München und ihren damaligen Präsidenten Wolfgang Herrmann. Der schreibt in einem Buch, das 2018 erschienen ist, dass Tschira seinen "Herzenswunsch" erkannt habe: das Wahrzeichen der TUM, den historischen Uhrenturm aus dem Jahr 1916, zu restaurieren. Tschira gab das nötige Geld und so wurde der Uhrenturm zum Tschira-Forum, einem Veranstaltungssaal, der 2018 feierlich eröffnet wurde.