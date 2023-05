Paul Bachmann und Olga Rybałt vor dem Willy-Messerschmitt-Zeichensaal in Garching.

Von Bernd Kastner

Zunächst hingen die "Torten" an den Hörsaaltüren. Weil sie dort abgerissen wurden, erzählt Paul Bachmann, habe man die "Torte" via "Klopapier" verbreitet. "Das Klopapier" ist eine Wandzeitung für stille Orte im Maschinenwesen-Gebäude der Technischen Universität (TUM) in Garching, publiziert von der Fachschaft, A3-groß und farbig, informativ und frech. Der Tortengrafik auf den Klos war vergangenes Jahr zu entnehmen, nach wem Räume im Maschinenwesen-Gebäude benannt sind. Ein üppig braunes Kuchenstück steht für Männer, die mit den Nationalsozialisten sympathisierten oder sie unterstützen; ein noch größeres, blaues Stück für "andere Männer". Das grüne Tortenteil stünde für Frauen - es existiert aber nicht. Null Frauen, drei NS-Unterstützer.