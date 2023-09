Von Sebastian Krass

Vor zehn Jahren hat der Freistaat die allgemeinen Studiengebühren in Bayern abgeschafft, nun führt die Technische Universität München (TUM) sie wieder ein - für Studierende, die von außerhalb der EU kommen. Entsprechende Informationen der Süddeutschen Zeitung hat Uni-Präsident Thomas Hofmann in einem Gespräch am Freitag bestätigt. Vom Wintersemester 2024/2025 an werde das Studium für Menschen aus Nicht-EU-Ländern kostenpflichtig, erklärt Hofmann. "Es werden je nach Studiengang im Bachelor 2000 oder 3000 Euro pro Semester und im Master 4000 oder 6000 Euro pro Semester." Das Studium kostet dann also zwischen 4000 und 12 000 Euro pro Jahr.