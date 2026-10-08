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Münchner AuszeichnungTukan-Preis für Kerstin Specht

Die Schriftstellerin Kerstin Specht ist selbst in Oberfranken aufgewachsen.
Die Schriftstellerin Kerstin Specht ist selbst in Oberfranken aufgewachsen.
Foto: Johannes Simon

Der Tukan-Preis der Stadt München 2026 geht an Kerstin Specht für ihren Roman „Mittelberge“. Sie habe für die Schilderung eines kargen Dorflebens eine neue, passende Sprache gefunden.

Von Antje Weber

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Als Dramatikerin hat sie sich einen Namen gemacht, mit ihrem späten Romandebüt die Literaturwelt überrascht – und nun erhält Kerstin Specht für ihren Roman „Mittelberge“ (Stroux Edition) den Tukan-Preis 2026 der Landeshauptstadt München. Das beschloss der Kulturausschuss des Stadtrats an diesem Donnerstag. Der mit 8000 Euro dotierte Preis zeichnet jährlich eine sprachlich, formal und inhaltlich herausragende literarische Neuerscheinung eines Münchner Autors oder einer Münchner Autorin aus; in diesem Jahr standen 64 Werke zur Wahl.

Kerstin Specht, mit preisgekrönten Theaterstücken wie „Das glühend Männla“ oder „Amiwiesen“ bekannt geworden, erzählt in ihrem Debütroman anhand des Mädchens Sophie eine Dorf- und Familiengeschichte im Oberfränkischen; das Leben dort, zwischen den beiden Weltkriegen, ist karg und hart. Der Roman überzeugte die Jury, da Specht hier ein bekanntes Thema sehr stimmig neu präsentiert habe.

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„Auf meisterhafte Weise“ seien hier „Sujet und Stil unmittelbar aufeinander bezogen“. Dem harten Dorfalltag entspreche eine Erzählhaltung, die „einfache, schmucklose Hauptsätze aneinanderreiht: eine aufs Äußerste reduzierte narrative Ökonomie, die nichts aus- oder gar übermalt, sondern vielmehr virtuos auszusparen weiß. Das klingt zumeist lakonisch, lapidar, distanziert, ja sogar scheinbar teilnahmslos, ist aber doch stets voller Anteilnahme“. Der Roman „Mittelberge“ sei „voller Leerstellen, die zugleich Freiräume eröffnen“. Insgesamt gelinge es Kerstin Specht darin „auf herausragende Weise“, Menschen, die im Schatten stehen, ins Licht zu rücken und eine Sprache zu geben.

Die Preisverleihung soll am 30. November im Literaturhaus München stattfinden.

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