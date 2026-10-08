Als Dramatikerin hat sie sich einen Namen gemacht, mit ihrem späten Romandebüt die Literaturwelt überrascht – und nun erhält Kerstin Specht für ihren Roman „Mittelberge“ (Stroux Edition) den Tukan-Preis 2026 der Landeshauptstadt München . Das beschloss der Kulturausschuss des Stadtrats an diesem Donnerstag. Der mit 8000 Euro dotierte Preis zeichnet jährlich eine sprachlich, formal und inhaltlich herausragende literarische Neuerscheinung eines Münchner Autors oder einer Münchner Autorin aus; in diesem Jahr standen 64 Werke zur Wahl.

Kerstin Specht, mit preisgekrönten Theaterstücken wie „Das glühend Männla“ oder „Amiwiesen“ bekannt geworden, erzählt in ihrem Debütroman anhand des Mädchens Sophie eine Dorf- und Familiengeschichte im Oberfränkischen; das Leben dort, zwischen den beiden Weltkriegen, ist karg und hart. Der Roman überzeugte die Jury, da Specht hier ein bekanntes Thema sehr stimmig neu präsentiert habe.

Literatur : Mit 70 debütiert Kerstin Specht als Romanautorin Als junge Dramatikerin wurde sie gefeiert, dann wurde es stiller um sie. Jetzt veröffentlicht Kerstin Specht mit 70 „Mittelberge“ – ein spätes Erstlingswerk von großer Sprachkraft und Härte. SZ Plus Von Jutta Czeguhn ...

„Auf meisterhafte Weise“ seien hier „Sujet und Stil unmittelbar aufeinander bezogen“. Dem harten Dorfalltag entspreche eine Erzählhaltung, die „einfache, schmucklose Hauptsätze aneinanderreiht: eine aufs Äußerste reduzierte narrative Ökonomie, die nichts aus- oder gar übermalt, sondern vielmehr virtuos auszusparen weiß. Das klingt zumeist lakonisch, lapidar, distanziert, ja sogar scheinbar teilnahmslos, ist aber doch stets voller Anteilnahme“. Der Roman „Mittelberge“ sei „voller Leerstellen, die zugleich Freiräume eröffnen“. Insgesamt gelinge es Kerstin Specht darin „auf herausragende Weise“, Menschen, die im Schatten stehen, ins Licht zu rücken und eine Sprache zu geben.

Die Preisverleihung soll am 30. November im Literaturhaus München stattfinden.